Samotný detektivní případ je ve Stvůře uzavřen a ten už pokračovat nebude. Ale dějová linka mezi vyšetřovateli navazuje, celé to mám vymyšlené jako trilogii.

První díl se odehrával v Holicích. Bude novinka také zasazena do okolí vašeho rodného města?

Nebude, chtěla jsem se vyvarovat toho, abych v románech Holice celé vyvraždila. Aby to nebylo jako Vraždy v Midsomeru. (smích) Vymyslela jsem si proto fiktivní vesnici Lipová, která je inspirovaná místem, kam jsem v létě jezdívala na chalupu. Ale to bylo až u Šluknova, na hranicích s Německem. Námět na román mě totiž napadl právě, když jsem tam byla na dovolené.

Stvůru jste napsala za tři a půl měsíce. Šlo vám to podobně od ruky i tentokrát?

Vesnici jsem napsala dokonce za dva a půl měsíce. Zpočátku jsem se obávala o tom, jak dlouho mi trvalo napsat moji prvotinu, mluvit. Měla jsem za to, že mají všichni zafixováno, že napsat román je otázka několika let. Bála jsem se, že si lidi řeknou, že je to odfláknuté. Ale známý spisovatel Stephen King v nějakém rozhovoru říkal, že když se do toho člověk pustí, tak tři měsíce na to napsat dobrou knížku stačí. Teď už se za to tedy nestydím, naopak se tím chlubím. Je ale potřeba říct, že za tím byla každodenní a několikahodinová systematická práce.

Jak úspěšná byla Stvůra z hlediska čtenářského zájmu?

Na debut měla knížka velký úspěch. Chvíli byla dokonce vyprodaná, takže se dělal dotisk, což určitě u začínajících autorů nebývá běžné.

Je jednodušší jednat s nakladatelstvím o vydání knížky, když už za sebou máte hmatatelné výsledky?

Už u Stvůry mi nakladatelství vycházelo vstříc. Román se jim moc líbil a Vesnici pak hodnotili ještě jako o chlup zdařilejší. I já ji mám ze všech svých knih nejradši.

Avizovala jste, že s hlavní dvojicí vyšetřovatelů napíšete tři knihy. Bývá přitom obvyklé, že se autorům ten samý detektiv prolíná dlouhou sérií románů. Vy se k nim už pak nebudete vracet?

Přijde mi, že hodně autorů už pak v těch sériích pokračuje jen ze setrvačnosti, protože to po nich čtenáři chtějí. Z pozice čtenáře musím říct, že i u mých oblíbených autorů bych ocenila, kdyby ty série ukončili někde kolem čtvrtého nebo pátého dílu. Většinou už pak mají spisovatelé tendenci se opakovat a detektivní zápletky bývají slabší než na začátku. Tomu jsem se chtěla vyhnout. Ráda bych po třech dílech navázala novou sérií, kterou už mám vymyšlenou. Ale návrat ke dvojici vyšetřovatelů Laura Linhartová a Adam Beneš striktně nevylučuji.

Kromě psaní se také musíte starat o děti. Je to snazší, když trochu povyrostly, nebo naopak vyžadují více vaší pozornosti?

Paradoxně jsem toho hodně napsala v šestinedělí, kdy dítě skoro jen spí a jí. Poté to začalo být náročnější, protože dvě starší děti přestaly po obědě spát. Takže za posledního půl roku jsem toho moc nenapsala. Ale už jsem se do toho zase pustila.

Jaké jsou vaše plány do budoucna?

Až mi příští rok vyjde třetí díl trilogie, tak bych chtěla navázat sérií s novou vyšetřovatelkou, která bude zajímavá zase něčím jiným. Poté mám v plánu psychothriller, to bude úplně jiný žánr, než co píšu nyní. Já totiž nevydržím dělat jen jednu a tu samou věc pořád dokola, ráda zkouším nové věci.