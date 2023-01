„Je to moc pěkný dům. Bývají tady skoro každý víkend. Její manžel tu běhá se psem,“ podotýká Olga Kosíková, ředitelka telecké základní školy. S Danuší Nerudovou komunikovala i vloni, když byla Zpívající lípa v Telecím v anketě Strom roku. „Tehdy jsme s dětmi oslovili zajímavé osobnosti, aby nás podpořily. Paní Nerudová jako jediná z oslovených dětem odpověděla. To ještě ani nejela žádná kampaň, jen se šuškalo, že bude kandidovat. Je příjemná, přirozená. Nemáme pocit, že by se vyvyšovala nad místní lidi,“ dodává Kosíková.

A jako Danuše Nerudová podpořila Telecké v soutěži se Zpívající lípou, místní lidi podpořili ji. V hospodě a obchodě podepisovali petiční archy na podporu její kandidatury.

Na nic si nehrají

Nerudovi jsou podle obyvatel Telecího obyčejní lidé, kteří si ve vesnici se čtyřmi stovkami obyvatel na nic nehrají. „Potkáváme je běžně v obci, chodili i do místní hospody, než ji zavřeli. A pravidelně nakupují v místním obchodě,“ přibližuje Veronika Dvořáčková.

Moc by si přála, aby právě tahle chalupářka z Telecího usedla na Pražském hradě. „Byla bych na to opravdu hrdá. Obdivuju ji, je to pro mě hrdinka, že se dostala tak daleko. Pro mě hodně znamená i to, že naše děti díky ní sledují politiku a čtou příspěvky. Člověk ji bere jako sousedku, obyčejnou ženskou,“ dodává Dvořáčková.

„Babiše tu nechceme.“ Východočeští podnikatelé nejvíc podpořili Nerudovou

O víkendu tedy Nerudovi nesedí na své chalupě, ale často se objevují i ve vsi. „Chodí k nám nakupovat, když tady jsou. O prázdninách pobývají v Telecím docela často. Na nic si nehrají, jsou to obyčejní lidé. Paní Nerudová je příjemná, sympatická. Chodí na procházky po vsi, dříve i spolu běhali. Myslím, že mají prochozené celé okolí Telecího,“ směje se Jana Hamerníková, prodavačka v místním obchodě.

Na obecním úřadě je už připravena volební místnost. Zájem o prezidentské volby tady bude asi velký. Starosta Jaroslav Šimon se musí nachystat i na zájem médií, novináři už několik dní krouží vesnicí. „To jsou normální chalupáři, nedělejte z toho divadlo. Je to člověk jako každý jiný. Akorát náhodou kandiduje na prezidentku. Je to normální ženská. Kdo to neví, tak si řekne hezká ženská, a tím to končí,“ tvrdí starosta Šimon.

V jeho kanceláři na obecním úřadě se nad obecním znakem na hřebíku houpe anděl. Možná ho brzy nahradí fotografie. „Slíbil jsem jí, že kdyby vyhrála, má u nás dvě možnosti. Po letech bychom si pověsili na obecním úřadě obraz prezidenta. A druhá? Že bude se mnou zahajovat jubilejní hasičský ples jako prezidentka. Řekla, že velice ráda, ale nejdřív jsem se zeptal pro jistotu manžela,“ uzavírá Šimon.