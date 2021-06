S prachem a hlukem musí cestující v pardubické železniční stanici podle mluvčího Správy železnic počítat celé léto. „Práce přímo ve stanici nabraly na intenzitě, cestující nyní nemohou využívat nástupiště číslo 1 a 2, během letních měsíců projdou kompletní obnovou.

Zrekonstruovaná nástupiště budou mít standardizovanou výšku 550 milimetrů nad kolejnicí, moderní povrchy, bezbariérový přístup a z podchodu na ně povedou také eskalátory,“ popsal mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda. Ty dosud v Pardubicích chyběly. Úplně nové bude i zastření, to stávající už dělníci za pomoci těžké techniky rozebrali.

Rekonstrukce staniční budovy je v první etapě. „Stavbaři teď budou pracovat hlavně na výškové budově. Přibližně od konce června bude probíhat vyklízení objektu a další příprava,“ řekl Gavenda. Samotné stavební práce začnou na podzim. Omezení pohybu lidí v odbavovací hale bude spojené až s druhou etapou rekonstrukce, kterou stavbaři plánují na rok 2023.

„Zaměří se na křídla budovy a odbavovací halu. Samozřejmě se všechny práce budeme snažit zkoordinovat tak, abychom omezení pro cestující zkrátili na minimum. Práce na modernizaci pardubického uzlu pokračují podle harmonogramu, po stavební stránce by měla skončit v prosinci 2024,“ doplnil Gavenda.

Současně také dělníci odstraňují staré kolejnice a pražce. Díky použití pružného propojení u nových kolejnic a pražců by průjezd vlaků měl být v budoucnu výrazně tišší. Zvýší se také maximální rychlost projíždějících vlaků po hlavních kolejích na 160 kilometrů za hodinu. Aktuálně je to 100 kilometrů v hodině a na trati do Rosice nad Labem dokonce platila jen čtyřicítka. Po stavební stránce by modernizace měla skončit v prosinci 2024.

Nové regionální jízdní řády

Náhrada autobusy



Od začátku června trvá také nepřetržitá pětiměsíční výluka v úseku Pardubice hl. n. – Pardubice-Rosice nad Labem a stavbaři rekonstruují i trať do Chrudimi. Mezi Pardubicemi hl. n., Pardubicemi-Rosicemi nad Labem a Medlešicemi jsou tak všechny vlaky nahrazeny autobusy. Stejně tak některé vlaky v úseku Choceň - Česká Třebová.

Od neděle 13. června vstoupí v platnost pravidelná letní změna vlakových jízdních řádů. „V Pardubickém kraji se změny týkají regionálních vlaků na trati 010 z Kolína do České Třebové a trati 261 ze Svitav do Žďárce u Skutče. Úpravy vychází z požadavků krajů a zlepší propojení míst a návaznost spojů,“ informoval mluvčí Českých drah Robert Pagan.

Například spěšný vlak Sp 1752 pojede z České Třebové do Ústí nad Orlicí až v 15:24, čímž bude zajištěn přípoj od osobního vlaku z Lanškrouna. Na základě požadavku Středočeského kraje budou jinak jezdit ranní vlaky z Pardubic do Kolína. Na zastávkách Pardubice-Svítkov a Pardubice-Opočínek nově budou stavět osobní vlaky 25000, 25030 a 25031.

Na trati ze Svitav chce Pardubický kraj podpořit novými víkendovými vlaky do Předhradí dostupnost nového turistického cíle – hradu Rychmburk. Budou mít přípoj do Pardubic a pojedou o všech víkendech a svátcích až do 28. září. Celoročně a to včetně neděle a svátku pojedou také ranní vlaky z Poličky do Žďárce. Pro zlepšení spojení o víkendu ze Skutečska na Svitavsko bude zaveden Os 15357 s odjezdem ze Žďárce u Skutče v 18:10 hodin. Drobné změny budou i u vlaků obsluhujících stanice Borová u Poličky a Pustá Kamenice.