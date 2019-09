Tak je tomu nyní při jízdě po hlavním tahu z Jičína na Hradec, po silnici I/35. Zatímco bez uzavírek cestu projedete za 45 minut, nyní se může stát, že na stejnou trasu budete potřebovat dvojnásobek času. Silničáři stále pracují v Ostroměři. Mají před sebou ještě opravu posledního úseku k železničnímu přejezdu, tu by měli stihnout do konce listopadu.

Následně musí řidiči počítat s dlouhodobou uzavírkou hořického obchvatu, kde se staví nový most. Minulý týden se přidalo dopravní omezení v Sadové, kde se kvůli opravě křižovatky taktéž jezdí kyvadlově. Stejně jako v Ostroměři dopravu přes den řídí pracovníci firmy, večer pak semafory. Ve špičce se tu taktéž tvoří i více než dvacetiminutové kolony. „Situace je horší, než jsme čekali. Snažíme se najít nějaké řešení přínosné pro občany i pro řidiče, ale těžko říct, jestli se to povede,“ řekl starosta Sadové Dušan Jedlička. I tady má omezení trvat až do listopadu.

Poslední drobný zádrhel čeká na řidiče ve Všestarech, kde opravují most a jezdí se tu tedy pomaleji.