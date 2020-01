Kalendář, který si můžete zakoupit také ve Studiu Čtyřlístek v České Skalici či objednat na e-mailu Voltrman@centrum.cz, vznikl s úmyslem pomáhat a část výtěžku doputuje i na konto nadačního fondu Seňorina, který vznikl na podporu osob s Alzheimerovou nemocí a jejich rodin.

„Vím, že sama svět nezachráním, ale kdyby si to řekl každý, některé věci by byly mnohem horší. V budoucnu bych ráda svoji práci modelky využila pro další charitativní projekt, na němž teď začínám pracovat a moc mě to baví,“ komentovala plavovlasá kráska, proč se pustila do již druhého kalendáře a naznačila tak, že se něco chystá.