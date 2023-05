Komoda o téměř tisíc korun levnější, zrcadlo lacinější o pár stokorun, věšák za polovinu. Sedací souprava vyjde o několik tisícovek méně a na nové kuchyni se dají ušetřit i desetitisíce. Češi jezdí do Polska nejen pro jídlo, cigarety, brýle či materiál a vybavení pro dům a zahradu, ale i pro nábytek se švédskou tradicí. V polském obchodním domě IKEA rozhodně ušetříte. A rozhodně ne málo.

Češi míří za nákupy v Polsku i do obchodního domu Ikea. Výrazně ušetří. | Video: Deník/ Regina Hellová

Z hraničního přechodu Náchod - Kudowa Słone je to do města Wroclaw asi dvě hodinky cesty autem. K obchodnímu domu IKEA ujedete necelých 130 kilometrů. Trasa není tak rychlá jako z Náchoda do Prahy, kde už v Jaroměři najedete na dálnici, ale ubíhá celkem plynule. Pokud tedy nedojete výletníka, který se kochá okolní krajinou. Není ale kam spěchat, asi ve čtyřech obcích jsou radary. Upozorňují na ně cedule.

Dům, byt i zahrada. Češi objevují v Kladsku nový obchod pro kutily. Podívejte se

Čeština se v obchodě ozývá ze všech směrů. „Přijeli jsme pro sedací soupravu. Vyplatí se nám to i z Prahy. I s náklady na cestu ušetříme asi sedm tisíc korun," usmívají se manželé Zítkovi. Rezervaci nábytku provedli předem přes internet, aby nejeli zbytečně a aby bylo už vše připravené k naložení. Přikoupili i nějaké drobnosti. „Porovnávali jsme ceny i některých dalších věcí a v přepočtu zaplatíme méně úplně za všechno. Jediná nevýhoda byla dlouhá cesta, vstávali jsme brzy ráno," shoduje se mladý pár.

Všechno je tady levnější, říkají Češi o nákupech v Polsku. Podívejte se na ceny

Reakce na výhodnější nákupy v polském obchodním domě se objevují také ve facebookové skupině „Polsko - nákupy, tipy a doporučení". Například Petr Laža napsal, že kuchyňská linka ho vyšla o 36 tisíc korun levněji. Porovnával ceny stejných položek. Polský zlotý nakoupil začátkem roku za necelých pět korun. David Baňas zase velmi podrobně radí a popisuje, jak se mu podařilo ušetřit nákupem kuchyně v Polsku přes 60 tisíc korun. Svoji nedávnou zkušenost přidala i Soňa Olléová: „Tak jsme objednali v polské IKEA skříň Pax. Sestava v ČR byla dražší o 13 456 korun. Neskutečný!"

KVÍZ: Na nákup do Polska. Ale víte, co jíte? Otestujte, zda znáte názvy potravin

Porovnání některých cen a přibližný rozdíl (PL / ČR)



- KLIPPAN Sedačka pro dvě osoby:

999 PLN / 6990 Kč = rozdíl 1800 korun

- MALM Komoda se 6 zásuvkami 80x123 cm:

699 PLN / 4 490 Kč = rozdíl 860 korun

- KALLAX Policový díl, bílá, 147x147 cm:

449 PLN / 2 990 Kč = rozdíl 660 korun

- HEMNES Pohovka se 3 zásuvkami/2 matracemi, 80x200 cm:

2057 PLN / 13 970 korun = rozdíl 3270 korun

- HEMNES / RÄTTVIKEN Koupelnový nábytek, sada 5 ks, bílá/Baterie Runskär, 82 cm:

2998 PLN / 19 560 Kč = rozdíl 3970 korun

Polsko není jen o levných nákupech. Poznejte lázeňské město Polanica-Zdrój

Kde najdete obchodní dům IKEA v Polsku?



IKEA Bydgoszcz ul. Skandynawska 1, Bydgoszcz

IKEA Gdańsk ul. Złota Karczma 26, Gdańsk

IKEA Katowice al. W. Rozdzienskiego 95, Katowice

IKEA Kraków ul. Josepha Conrada 66, Krakow

IKEA Lublin Aleja Spółdzielczości Pracy 86, Lublin

IKEA Łódź ul. Pabianicka 255, Lodz

IKEA Poznań ul. Szwedzka 10, Poznan

IKEA Szczecin ul. Białowieska 2, Szczecin

IKEA Warszawa JankiJanki, pl. Szwedzki 1, Raszyn

IKEA Warszawa Targówek ul. Malborska 51, Warszawa

IKEA Wrocław Bielany Wroclawskie, Czekoladowa 5A, Kobierzyce