/FOTO/ Na Dny otevřených dveří Střední průmyslové školy Otty Wichterleho připravili studenti a studentky oboru Návrhářství a modelářství oděvů z Červeného Kostelce vlastní módní přehlídku.

Studentky z Červeného Kostelce sklidily úspěch. | Foto: archiv školy

„K vidění bude to nejlepší, co se žákům v poslední době podařilo, a to „Street wear“ - vítězná kolekce z celorepublikové soutěže Oděv a textil Liberec 2019, kolekce „Spektrum barev“, která v dubnu získala třetí místo v soutěži mladých módních tvůrců Avantgarda, kolekce „Family story“, jež získala cenu Libereckého kraje, kolekce „Denim jinak“, sportovní oděvy a v neposlední řadě i společenské šaty,“ vyjmenovala koordinátorka spolupráce firem a školy Markéta Machová.