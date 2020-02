Babiš rovněž vyzval Českou lékárnickou komoru, aby se i lékárny zásobily nejen rouškami, ale i respirátory, které jsou v ochraně před koronavirem skutečně účinné.

Česká republika do včerejšího odpoledne výskyt koronaviru nezaznamenala. „Není důvod, aby vznikla panika a všichni jsme na sobě měli roušky nebo respirátory,“ dodal Andrej Babiš s tím, že vývoj šíření koronaviru ve světě i osud Čechů, kteří jsou v karanténě na kanárském ostrově Tenerife, sleduje.

„Momentálně jim nijak nemůžeme pomoci. Celý hotel je uzavřen a my na to nemáme žádný vliv,“ nevidí premiér důvod ani možnost posílat pro české turisty zvláštní letadlo. „Proto jsme varovali i občany před cestou do severní Itálie, kde se jim něco podobného může klidně stát,“ nedoporučuje cestovat do rizikové oblasti Lombardie, jejíž skiareály jsou cílem mnoha českých lyžařů.

Jiří Řezník