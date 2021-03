„Stáváte se součástí biologického experimentu,“ stálo na plakátu, který se objevil na jedné z městských nástěnek ve Vysokém Mýtě. Černý výlep redakci Deníku oznámila jedna z obyvatelek města. Za nebezpečný ho považovala zejména z toho důvodu, že záměrně dezinformoval o očkování proti koronaviru. „Informace mi připadaly nebezpečné také proto, že byly vylepeny vedle oficiálního plakátu o očkování,“ vysvětlila Kateřina Němcová důvod, proč plakát okamžitě strhla.

Provozovatel městských nástěnek se od těchto plakátů distancoval „Nemáme s tím nic společného, postupovali jsme zde jako s běžným černým výlepem,“ vysvětlila referentka vysokomýtské kulturní Klára Ondrušková.

Redakce Deníku se proto obrátila na kontaktní adresu, která byla na plakátku uvedena. Na dotaz, kdo má černý výlep na svědomí přišla odpověď vzápětí. „Zřejmě ho tam doručila Andělská hlídka,“ odpověděla členka spolku Srdcem pro vlast Bára Semeráková.

Tomuto nedávno založenému spolku předsedá Robert Šmuk. Ten je mimo jiné známý svým konspiračním videem z Fakultní nemocnice Bulovka. Šmuk tehdy na oddělení ortopedie a traumatologie neúspěšně hledal covidové pacienty. „Tady nikdo neleží. Tohle musí vidět celá země,“ řekl v říjnu minulého roku Šmuk a telefonem dokumentoval chodby nemocnice. Na oddělení ortopedie žádní koronavirem nakažení pacienti pochopitelně nebyli. Největším problém podzimní vlny koronaviru byl navíc kriticky nedostatek zdravotního personálu. I tak se Šmuk domníval, že učinil nebývalý objev. „Byl jsem pro vás trapák, teď jsem někdo, kdo něco odhalil. Sdílejte to,“ dodal na konci videa.

Z další korespondence s Andělskou hlídkou poté vyšlo najevo, že v Pardubickém kraji má spolek své regionální buňky, které působí zejména v okolí Pardubic, Litomyšle a Ústí nad Orlicí. Jedná se nejčastěji o ženy, které odmítají vládní opatření a poplašné materiály šíří před supermarkety nebo je vhazují do domovních schránek.

Ženy z Pardubicka měly, po vzoru zakladatele spolku Šmuka, v plánu také vyrazit do nemocnic v kraji. Reagovaly tak na výzvu hejtmana Netolického, který za účelem boje proti popíračům pandemie vyzval k osobní zkušenosti z nemocnic. Z exkurze po nemocnicích v Pardubickém kraji nakonec sešlo stejně jako z plánované návštěvy domácnosti hejtmana Martina Netolického. Vzájemná komunikace probíhá prostřednictvím mobilním aplikace Telegram, redakce jejich jména zná. Nabídku na rozhovor však odmítly.

Čísla zemřelých nesedí

Andělské hlídky a Srdce pro vlast na plakátu uvádějí, že v České republice v minulém roce zemřelo 114.010 obyvatel, což má být o necelou tisícovku zemřelých méně než za rok 2019. Informaci však vyvrací data Českého statistického úřadu. „Podle dosud dostupných údajů z hlášení úmrtí zemřelo v loňském roce 129,1 tisíce obyvatel České republiky, což je o téměř 17 tisíc více než v roce 2019,“ uvedl na začátku února tiskový mluvčí Jan Cieslar.

Předsedkyně Sdružení praktiků pro okres Ústí nad Orlicí Lenka Dejdarová vidí v šíření podobných zpráv především etický problém. „Lidé si musí vybrat, komu či čemu chtějí věřit a naučit se odlišovat pravdu od lži a manipulace,“ řekla.

„Vezměte rozum do hrsti, buďte opatrní, dodržujte pravidla bez ohledu na to, co si myslíte o těch, kteří je vyhlašují. Na rozhodnutí, komu nebo čemu budete věřit, může záviset život váš a vašich blízkých,“ vyzvala doktorka Dejdarová.

Portál Ministerstva vnitra radí, jak rozeznat dezinformace

Dezinformace se mnohdy dají odlišit již na první pohled. Jak na to?

Titulky

Dezinformační weby rády využívají VELKÁ PÍSMENA v titulku článku doplněná o zjevné fotomontáže. Titulky většinou obsahují slova jako Odhalení, Exkluzivně, Lež, Konečně pravda apod. Zpozorněte také u velmi dlouhých titulků. A zda vůbec titulku odpovídá i celý článek.

Jméno autora

Na většině dezinformačních webů chybí. Stejně tak mnohdy nedohledáte ani informace o redakci webu. Pokud se autor pod svůj článek nepodepíše, není důvod mu věřit.

Zdroje, zdroje, zdroje

Cituje článek zdroje? A jsou věrohodné? Ověřte si je pomocí vyhledávačů.

Datum

Podívejte se na datum zveřejnění článku. Dezinformátoři často šíří články, které jsou několik let staré, ale navozují dojem, že souvisí s aktuálním děním.

https://covid.gov.cz/situace/hoaxy/jak-poznat-dezinformace