Obraz ženy plavající na zádech se na mostu U Soutoku v Hradci Králové objevil v druhé polovině března. V původním stavu graffiti dlouho nevydrželo. Ve středu 5. dubna někdo bujné poprsí koupající se ženy překryl bílou barvou a nápisem „slast“. Podle autora díla za akcí stojí parta žen. „Je to bizarní, bavím se,“ říká autor graffiti s názvem Plavání, který vystupuje pod uměleckým jménem JW17.

Vnady plavající ženy už oko kolemjdoucího nepotěší. Skupina žen je překryla bílou barvou a nápisem slast. | Foto: se svolením Markéty Levínské

Graffiti na hradeckém mostu hned po vzniku vyvolalo velkou odezvu na sociálních sítích, ne všem se ale dílo s erotickým námětem zamlouvalo. Plavající nahá žena vydržela v celé své kráse nakonec jen pár týdnů. Její tělo je od středy překryté bílou barvou a na místě poprsí kolemjdoucí čtou nápis „slast“.

Autor původního díla je s případným znehodnocením svých graffiti vždy předem smířený. „Streetart je dynamické odvětví, obrazy vznikají a zanikají. Každý, kdo maluje stěny tak dlouho, je srovnaný s případnou destrukcí. Nikomu neupírám svobodu se vyjádřit,“ sdělil umělec Deníku.

Překrytí nahého ženského těla bílou barvou ho pobavilo. „Upřímně jsem se dlouho tak nenasmál, jako když jsem viděl záběry na partičku žen s kyblíkem a válečkem před mojí věcí. Je to bizarní, bavím se,“ svěřil se.

Sprejer si ale klade otázku, jaký byl důvod k zásahu právě do jeho díla. „Město je pokryto kilometry bannerů a reklam pochybné kvality. Dotyčné si ale vyberou a zničí něco, co vzniká nezávisle a přirozeně. Jako akt vzdoru? Zajímala by mě nějaká motivace dotyčných dam. Má to být útok přímo na mě? Nebo na celou graffiti scénu? Nebo pouze nepochopily, na co se dívají?“ ptá se JW17.

Podle informací Deníku má úpravu díla na svědomí skupinka žen, jež si říká Kozisvět a která „světí a ctí kozy/i v jejich intimitě“. „Dnes byla v HK skupinou Kozisvět provedena v rámci akce Škaredá středa transformace slasti,“ napsala k tomu ve středu na Facebooku. Vyjádření žen ze skupiny zjišťujeme.