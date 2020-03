Snahou o maximální míru elektronizace celního a daňového řízení a efektivní nakládaní s personálními zdroji vysvětluje Celní správa změny, které se výrazně dotknou dvou ze čtyř pracovišť v Královéhradeckém kraji.

Kdo si bude chtít vyřídit od července daňovou a celní agendu osobně, bude muset do Hradce Králové nebo Náchoda. V Trutnově a Jičíně to bude možné po zrušení územních pracovišť už jen dva dny v měsíci. Deníku to sdělila mluvčí Celního úřadu Královéhradeckého kraje Jitka Fajstavrová.

Rušení poboček probíhá i na dalších místech republiky, stát jich zavře čtvrtinu. Opatření jsou součástí vlny optimalizace české celní správy, kterou chce ministerstvo financí ušetřit výdaje, ale také motivovat podniky odbavovat své zboží elektronicky.

„Lidé si můžou vyřídit agendu z domova nebo kanceláře, aniž by museli chodit na celní úřad,“ řekla Jitka Fajstavrová. „Na webu Celní správy mají k dispozici zdarma aplikace, které se týkají vývozu a dovozu zboží, a to ve zjednodušeném postupu celního řízení,“ dodala.

V Jičíně se změna dotkne pěti pracovníků daňového oddělení a pěti celního oddělení, v Trutnově pěti lidí daňového oddělení. Podle Jitky Fajstavrové se přesunou na kontrolní a dohledové činnosti celníků v rámci kraje. Kontrolovat budou mimo jiné pohyb zboží v příhraniční oblasti, kde dochází k častým případům dovozu nelegálních léků k výrobě drog.

„Posílí mobilní dohled na silnicích, kontrolovat budou v příhraničí dovoz lihovin, tabákových výrobků, léků s pseudoefedrinem, ale také nelegální zaměstnanost, herny i elektronickou evidenci tržeb,“ upřesnila vytížení celníků mluvčí krajské Celní správy.

Působiště celního úřadu v Trutnově v budově kousek od městského parku v Lužické ulici zůstane zachované, po zrušení územního pracoviště tam stále budou vykonávat činnost další oddělení celníků.

„Opatření vzbuzovala u některých firem obavy, ale cílem je především zjednodušit a zrychlit celní postupy. Celní kontrolu a další procedury bude možné řešit dvojím způsobem. Buď fyzicky, kdy budou muset dovozci a vývozci počítat se zajížďkou na krajský celní úřad. Nebo lze většinu procesů vyřídit elektronicky ve zjednodušeném postupu v celním řízení. I tímto způsobem lze získat potřebná povolení pro vývozní, dovozní i tranzitní režim,“ komentoval změny Luděk Procházka, šéf společnosti Gerlach, poskytovatel celních služeb.

"Držitelé povolení pak nemusí vozit zboží k proclení do prostor celního úřadu, protože celní řízení probíhá na schváleném místě a těch míst může být i více. Celý proces bude trvat průměrně 30 minut, od odeslání elektronických dat do doby, než může zboží opustit odbavovací místo," dodal Luděk Procházka.