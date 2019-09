Železniční trať mezi Hradcem Králové a Pardubicemi měla být podle plánů SŽDC kompletně zdvojkolejněná do roku 2021. Už nyní je jasné, že se to ani zdaleka nepodaří. Hlavní problémy totiž nastaly v úseku mezi Hradcem a Opatovicemi. Hradecká radnice dokonce přiznává obavy, že by mohla SŽDC od projektu ustoupit. Ta ale zatím svůj zájem o zdvoukolejnění stále avizuje. Plán počítá s tím, že trati má ustoupit jedna řada kaštanové aleje v Opatovické ulici. Proti tomu se ale bouří místní obyvatelé. „Nejsme proti zdvojkolejnění, pokud se nezhorší kvalita životního prostředí v oblasti. A tomu bohužel zatím všechno nasvědčuje,“ vysvětluje předseda spolku Kaštanka Ondřej Samek.

Prostor pro jednání existuje

Jednání zatím může pokračovat. Samotná stavba je totiž stále v nedohlednu. „Časový prostor pro jednání tam ještě je. SŽDC projekt modernizace v úseku Hradec – Opatovice rozdělila na dvě části a jako první by měla přijít na řadu rekonstrukce nádraží,“ říká hradecký radní Adam Záruba (Změna pro Hradec a Zelení). Spolek Kaštanka boj zatím rozhodně nevzdává a uvažuje o odvolání proti posouzení vlivů na životní prostředí.

Podchod rozděluje koalici

Jádrem sporu mezi spolkem a magistrátem byl už v minulém volebním období také plánovaný podchod v Kuklenské ulici. Ten má být dle projektu 150 metrů dlouhý, podle magistrátu má zvýšit bezpečnost. „Legální přechody přes koleje jsou nemyslitelné a je potřeba zajistit co největší bezpečnost. Stále je proto projektován podchod,“ potvrzuje náměstek primátora Jiří Bláha (ODS), že s ním i nové vedení počítá. Jenže koaliční partner to vidí jinak. „Dáváme za pravdu místním. Jako jediní jsme hlasovali proti podchodu loni na zastupitelstvu. Je to úzká ulička mezi rodinnými domy, budovat tam špinavou díru není cesta, kterou by se měla rezidenční čtvrť rozvíjet. Tak jak byl navržený do oblouku jako nepřehledná myší díra, by vedl navíc k tomu, že by se tam lidé báli chodit,“ říká Záruba.

„U podchodu nám bývalý primátor Fink tvrdil, že ho celý zafinancuje SŽDC. Ukazuje se ale, že tomu tak není. A aby tady město platilo nějaké desítky milionů za takovéto řešení, to opravdu nedává smysl.“ Radní Adam Záruba.