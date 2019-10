Hokejový boom, který nastal v Hradci Králové po příchodu extraligového týmu v roce 2013, brzdí nedostatek míst, kde by si mohli amatérští hokejisté zahrát. Téměř stotisícové krajské město má pouze dvě ledové plochy. Vzhledem k vytížení obou hradeckých hal, které využívají nejen hokejisté místního klubu, ale také krasobruslaři nebo veřejnost pro bruslení, míří Hradečáci za ledem často do okolních obcí.

Dvě městu nestačí

V roce 2017 proto přišel tehdejší náměstek primátora Jindřich Vedlich s myšlenkou vybudování třetí ledové plochy ve městě. „Musím s politováním souhlasit, že dvě ledové plochy, které by sloužily nejenom sportovcům, ale i široké veřejnosti, jsou opravdu málo,“ řekl tehdy Deníku Vedlich s tím, že vyrůst by měla na pozemcích Základní školy Štefánikova, kde by měla sloužit jak žákům školy, tak i veřejnosti.

Jenže zatímco třeba v sousedních Pardubicích před rokem třetí ledová plocha ve městě opravdu vznikla, v Hradci Králové se bruslaři nedočkali. A nyní je jasné, že minimálně nějakou dobu se ani nedočkají. "Na jaře bylo vypsáno výběrové řízení na projektovou dokumentaci na umělé kluziště a víceúčelové hřiště v areálu ZŠ Štefánikova, ale do výběrového řízení nebyla podána žádná nabídka," řekl nyní Deníku investiční náměstek primátora Jiří Bláha (ODS) s tím, že výběrové řízení proto muselo být zrušeno. "Vedení města nakonec od projektu ustoupilo," dodal Bláha.

Kluziště není priorita

To potvrzuje i zápis ze zasedání Komise místní samosprávy Moravské předměstí Jih. Ředitel ZŠ Štefánikova Roman Polda na zasedání informoval, že dostal jasnou odpověď od náměstka primátora pro oblast školství Martina Hanouska (Změna pro Hradec a Zelení). "Kolegium primátora se jednoznačně shodlo, že nepodpoří projekt realizace umělého kluziště u Vaší školy. V porovnání s jinými potřebnými projekty jej nepovažujeme aktuálně za prioritní," napsal řediteli školy Hanousek.

Škola by se měla dočkat aspoň víceúčelového hřiště. Naděje na vybudování další ledové plochy v Hradci Králové podle radnice stále existuje. Na jiném místě a nikoliv za peníze z magistrátu. "Město v tuhle chvíli jedná o možnosti vybudování třetí ledové plochy, která by byla v jiné lokalitě a byla by zřízena soukromým investorem," potvrdil Bláha bez bližších podrobností. V nejbližší době se obyvatelé krajského města umělého kluziště ale očividně nedočkají. Poté, co před lety padla varianta kluziště u koupaliště Flošna je nyní ze hry i lokalita na Moravském předměstí.