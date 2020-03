Již několik let se manželé z Broumovska (jména si nepřáli zveřejnit) setkávají se svými dětmi a jejich rodinami v některém horském středisku v Alpách. Letos měli 14. března vyrážet do Itálie, kde také žije a pracuje jedna ze dvou dcer. Na region Lombardie, kam se chystali na lyže, však byla z vládního výnosu kvůli koronaviru uvalena karanténa, která má trvat do 3. dubna. Z lyžovačky a rodinného setkání tak nebude nic.

„Dcera s rodinou žije u Říma, a tak se jednou za rok setkáváme na horách. Dvakrát jsme byli v Passo Tonale, dvakrát jsme byli v Rakousku a letos jsme si přes českou cestovní kancelář vybrali lyžařskou líheň Livigno. Bohužel nakonec z toho sešlo,“ vypráví žena, že jim koronavirus zkřížil rodinné plány. „Ještě před týdnem to vypadalo, že bychom přece jenom mohli jet, ale nakonec to padlo definitivně,“ krčí rameny lyžařka, a dodává, že Livigno si vybrali také proto, že leží zhruba na půl cesty jak pro dceru s rodinou od Říma, tak pro ně z Broumovska. „Oni z jihu i my ze severu bychom to měli zhruba 800 kilometrů,“ upřesňuje.