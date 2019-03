Královéhradecko, Kuks - V roce 1731 začal barokní sochař Matyáš Bernard Braun v lese nedaleko Kuksu pracovat na unikátním projektu. Výsledkem jeho dlouholetého otesávání kamene zdejší skály ožily a vzniklo monumentální dílo dodnes známé jako Braunův Betlém.

„Vedle Brauna je i Michelangelo učiněný hasič,“ rozplývali se prý nad ojedinělým barokním skvostem slavní francouzští umělci Tristan Tzara a Fernand Léger. Zub času však zapracoval a dřív ostře řezané rysy, záhyby plášťů či kontury zvířat pokryly mechy, či se z betlému jejich části odlomily. Pryč je i barevnost soch, ke kterým hrabě Špork ze svého zámku vozil kočárem vzácné hosty. A památce, která dlouhé roky čeká jak na zápis do UNESCO, tak na záchranu, hrozí zánik. „Není čas ztrácet čas. Chci popohnat týmy, které připravují revitalizaci, aby neotálely a bylo ještě co zachraňovat,“ řekl při své včerejší návštěvě kraje ministr kultury Antonín Staněk a přislíbil finanční injekci přesahující šest milionů korun. „Tyto peníze by byly určeny na první etapu záchrany památky. A chci je zakomponovat do rozpočtu na příští rok,“ uvedl Staněk.