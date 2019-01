„Brali mě trochu jako babičku“

Bartošovice v O.h. – Práci pomocnice v domácnosti se věnovala sedm let. Letos Libuše Svobodová odešla do důchodu. Po práci se jí nestýská, ráda ji však měla.„Bylo velké štěstí, že jsem vždy natrefila na skvělé rodiny. Pomáhala jsem v nich pravidelně a dlouho a většinou mezi námi vznikl přátelský vztah," vzpomíná s úsměvem bývalá majitelka úklidové firmy z Bartošovic v Orlických horách.

Městský uřad Rychnov n. K. | Foto: DENÍk/Miloslav Dostálek

Některé rodiny ji prý brali doslova jako babičku. „Občas jsem jim také hlídala děti. Opravdu jsem měla „kliku" na milé a pohodové klienty," prozrazuje.

Práce byla náročná Libuše Svobodová uklízela většinou v časově velmi vytížených rodinách s malými dětmi. „Tyto služby si většinou objednávají lidé, kteří chodí z práce pozdě večer a volný čas chtějí trávit se svými potomky," popisuje. Práce pomocnice v domácnosti je podle ní někdy pořádně náročná, především, když se jedná o úklid velkého prostoru. „Těžké byly i začátky podnikání," vzpomíná živnostnice v důchodu. Nakonec si však vybudovala svou klientskou síť a práce ji velice bavila. Odchodu do důchodu přesto nelituje. Potřebovala si prý už odpočinout. „Dnešní doba navíc takovémuto druhu podnikání tolik nepřeje. Pravidelných klientů ubývá, lidé nemají moc peněz a radši obětují svůj čas úklidu," dodává Libuše Svobodová. Občas prý na výpomoc přeci jen zajde – do rodin, které ji „přirostly" k srdci.

