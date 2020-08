„Když jsme viděli, jak chovatele ztráta ovcí zdrtila, tak jsme se dohodli na spontánní akci,“ říká Kamil Zahradník z Lesnicko dřevařského vzdělávacího institutu (LDVI). „Asi týden po ztrátě ovcí jsem kontaktoval jeho dceru, a po vzájemné domluvě jsme se dohodli, že pořídíme ovce nové. Sám od sebe by se k tomu těžko znovu odhodlal, tak jsme mu je přivezli a teď se o ně bude muset už sám postarat,“ dodal Kamil Zahradník.

O nových ovcích chovatel do poslední chvíle nevěděl. "Taťka se po posledním útoku zařekl, že ovce už nechce. Trápil se ale tím, jak přilehlá louka, která se kvůli nerovnostem nedá pořádně posekat, bude vypadat. Do toho se nám ozval pan Zahradník s nabídkou zajištění ovcí. Tajně jsme to řešili v kruhu rodiny bez toho, aby otec o tom věděl. Je v důchodu a potřebuje ty ovce kolem baráku mít. Má to v celý život v srdci a zaslouží si je,“ říká dcera Marie Vejrostová, která překvapení pomáhala zorganizovat.

Vlci šanci nedostanou

„Udělali jste mi neskutečnou radost,“ skrýval dojetí chovatel. „Už vlkům nedám šanci, i když s tím budu mít více práce, protože je budu na noc zavírat. Nevěřím tomu, že by se vlci nevrátili. Mně vlci nevadí, když budou v lese, ale proč by mi chodili doprostřed vesnice na ovce,“ dodal chovatel, před kterým nečekaný dárek rodina udržela v tajnosti do poslední chvíle. „Ani manželka mi to neřekla, akorát se mně furt ptali, jestli budu v pátek doma,“ usmívá se opálený muž, kterého nerozhodilo ani neplánované zpestření v podobě útěku nových oveček do vesnice. „Zapomněli jsme zavřít bránu a jako by je něco táhlo přímo k ní a hned byly na silnici. To ale nevadí – aspoň ukázaly, že se nebudou bát vlka nic a když jim půjde o život, že budou zdrhat,“ dodal chovatel, který tak může nadále pokračovat v pastevecké tradici, která jeho rodinu provází desítky let.

Aktivitu LDVI a okresního mysliveckého spolku Náchod podpořil i krajský hejtman Jiří Štěpán. „Pastevectví je odpovědný systém péče o krajinu, který nelze ničím nahradit. Není možné, aby lidé od této činnosti ustupovali. Krajina Broumovska je krásná nejen malebným zvlněním, ale i tím, že je obdělávaná. Pokud by zarostla a nebudou na její údržbu lidé, tak skutečně skončíme ve skanzenu, kam se někdo přijede podívat na víkend a zase odjede. Je to možná jen symbolická záležitost, ale jsem rád, že pan Vejrosta může pokračovat nadále v tom co dělal a my jsme mohli pomoci, aby po těch 50 letech neskončil a příběh dále pokračoval,“ uvedl hejtman Jiří Štěpán.

Jiří Řezník