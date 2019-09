Zastaralé lavičky, chybějící kanalizace a celkově zdevastovaný areál v Trutnově. To vše zdědil nájemce Bojiště Roman Dorňák, když se s manželkou rozhodli, že se pokusí přírodní areál využít k obohacení kulturního života v Trutnově. Má za sebou první „ostrou“ sezonu,v níž se kromě tradičního Obscene Extreme odehrálo několik akcí, které si vysloužily pozitivní ohlas. Připomeňme koncert Michala Davida, Festival Kafe a Jazz, Artu kus Festival, Letní kino a v říjnu se ještě uskuteční Punkovej večírek 2019.

Město nyní Bojišti bezúročně půjčí 800 tisíc korun. „Každý rozjezd takového areálu je těžký. Lidé jsou přehlceni akcemi, navíc velký vliv na finanční výsledek má počasí. Myslím, že podpořit tento typ kultury je na místě, takže proč nájemci nepomoci, když tím zajistíme širokou kulturní nabídku nejen obyvatelům Trutnova,“ řekl trutnovský starosta Ivan Adamec. Zároveň předeslal, že půjčka se netýká záměrů na obnovu areálu. Výměnu laviček i budování kanalizace podle něj město zafinancuje z rozpočtu. Příští rok se na Bojišti kromě zmíněných festivalů mají ode-hrát dva muzikály – Starci na chmelu a Noc na Karlštejně.

Během diskuse při projednávání půjčky pro Bojiště vystoupilo několik opozičních zastupitelů z Žít v Trutnově. Poukazovali na neobvyklou vstřícnost města, která se podle jejich mínění v minulosti vůči pořadateli Open Air Music Martinu Věchetovi neprojevovala. Připomeňme: Věchet oznámil, že festival příští rok uspořádá v Brně. Opoziční zastupitelé komentovali i špatný stav areálu s tím, že by bylo lepší předat Bojiště do užívání až po jeho úpravách. Neuralgický bod vyvolal slovní přestřelky. „Pan Věchet odešel svobodně sám. Do poslední chvíle jsme mu nabízeli nájemní smlouvu. I potom mu Roman Dorňák nabízel, ať festival uspořádá. Nechce a my nikoho nutit nebudeme,“ řekl starosta Ivan Adamec. Diskutéři nakonec zvedli ruce pro návrh.