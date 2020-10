Už od pátku platí nový režim i v restauracích. Uzavřena jsou vnitřní sportoviště, bazény, sauny. Lidé mohou sportovat venku do maximálního počtu dvaceti lidí. K omezení dochází také ve školství a při provozu úřadů.

„Lidi jsou naštvaní, pokles návštěvníků je od navyšování případů koronaviru markantní,“ říká jedna z pracovnic náchodského fitcentra. Majitel Easy Gym Fitness Náchod Jiří Štěpánek podniká už třicet let. „Já jsem zastáncem názoru, že stát by měl mít co nejmenší pravomoci a člověk by se měl umět postarat sám o sebe,“ říká. Současná rozhodnutí respektuje, jiná cesta v této chvíli podle něho není. „Je to o disciplíně lidí, doufejme, že se všechno zklidní, vyřeší, zlepší a pojedeme dál.“

Martina Davídková, provozní trutnovského Olfin Car Fitness nadšená rozhodně není. „Teď, když po první vlně lidi začínají opět sportovat, všechno zavřou. Je to nekoncepční, nemuseli nás zavřít úplně, abychom zůstali bez příjmu. Klienti mohli cvičit samostatně jen s trenérem,“ nastiňuje řešení. Než lidem rozdávat roušky, přidala by jim peníze na vitamíny, aby byli vůči covidu odolnější.

Majitel hradecké restaurace Potrefená Husa vnímá uzavření restaurací do dvaceti hodin jako velkou komplikaci.

„Když bylo otevřeno do deseti, tak jsme ještě nějaké večeře prodali, ale takhle k nám nikdo nepřijde. Je to existenční problém. Doufám, že nebudeme muset propouštět zaměstnance, všichni mají strach,“ říká otevřeně. Zákazníci na opatření reagují tak, že večer přestali do restaurace chodit. Vadí jim i kontroly městské policie. Návštěvnost podniku se snížila o čtyřicet procent.

Blackout v kultuře

Jaký dopad bude mít zatím dvoutýdenní zmrazení kultury v Jičíně, na to zareagoval ředitele Kulturních zařízení města Jičína Pavel Nožička.

„Celkový meziroční propad tržeb v divadle, biografu a informačním centru za letošní tři čtvrtletí při porovnání s loňskem je zhruba tři miliony korun. U kina je započítán rozdíl mezi tržbou a odvody, který činí milion. Samozřejmě, že se na druhou stranu podařilo ušetřit některé nákladové položky,“ analyzuje situaci.

V biografu je patrný pokles průměru návštěvnosti na jednotlivé projekce a to téměř o polovinu, což je dáno jednak absencí atraktivních filmových novinek, tak i obavami či nekomfortem návštěvníků. „Když už se po jarním znovuobnovení provozu začal zájem diváků opět zvyšovat, tak v okamžiku, kdy se v září roušky staly opět povinnými pro všechny diváky, návštěvnost evidentně poklesla,“ stěžuje si ředitel.

U kulturních pořadů a akcí dochází z důvodů covidových opatření k opakovaným „přesunům přesunů“. V některých případech reálně hrozí i úplné zrušení. Lidé žijí v nejistotě, takže se předprodej vstupenek prakticky zastavil. U přeložených (a většinou velmi dobře prodaných) představení zatím nenastal žádný hromadný tlak na vrácení vstupného.

V informačním centru se v hlavní sezoně návštěvnost dostala téměř k obvyklým „letním“ číslům, ale i zde je patrný značný pokles tržeb. Spolu s Rumcajsovskou galerii jde přibližně o půl milionu korun.

Zároveň se prozatím zastavila i činnost zájmových, převážně tanečních, souborů zájmově umělecké činnosti.

„Vyhlášená vládní opatření pro nás znamenají další výrazné ztráty na tržbách. Zatímco u divadelních představení budeme opět hledat náhradní termíny, o kterých budeme veřejnost obratem informovat, tak filmové projekce se na nadcházejících 14 dní úplně ruší. Odhaduji, že to znamená výpadek 80 tisíc korun po všech povinných odvodech. Divadelní vstupenky samozřejmě zůstávají v platnosti, filmové vstupné budeme vracet od pondělí v MIC, vstupenky zakoupené online pak přímo na účet,“ informuje o změnách Pavel Nožička.