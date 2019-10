Birke (ČSSD), jeden z nejúspěšnějších současných politiků v hradeckém kraji, tak protestuje proti způsobu, jak zdravotnictví řídí krajský ministr zdravotnictví Aleš Cabicar (TOP 09). A v soukolí mnohabarevné vládnoucí krajské koalice to rok před krajskými volbami opět pořádně zaskřípalo.

„V pondělí, přesně ve 13 hodin, jsem datovou schránkou poslal rezignaci k rukám pana hejtmana Štěpána, informoval jsem šéfku krajského úřadu a koaliční partnery, a o mé rezignaci vědí i kolegové v poslaneckém klubu," vyjmenoval Jan Birke koho o svém kroku zpravil.

Urešová v čele holdingu? To Birke neskousl

Proč tak náhle opustil řady krajských zastupitelů? Jan Birke se ani po týdnu nesmířil s rozhodnutím krajských radních, podle něhož se kritizovaná ředitelka náchodské nemocnice Ivana Urešová od 1. února 2020 stane předsedkyní představenstva Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje. Hlasy volající po odvolání Urešové z postu ředitelky ONN přetavil náměstek Aleš Cabicar v návrh na významnější post pro Ivanu Urešovou. Ta by měla za čtyři měsíce stanout v čele Zdravotnického holdingu, jenž zaštiťuje hned čtyři krajské oblastní nemocnice (Jičín, Trutnov, Náchod a Dvůr Králové nad Labem).

Cabicar: Je to jeho svobodná vůle

Abdikace Jana Birke na krajského zastupitele Aleše Cabicara podle jeho slov nemile překvapila. „Pana starostu respektuji jako bývalého kolegu z náchodského zastupitelstva. Nikdo mu nemůže upřít ohromnou energii, kterou posouvá Náchod kupředu," uznává náměstek Cabicar. „Jeho rozhodnutí sice pořádně nerozumím, nicméně ho akceptuji jako jeho osobní svobodnou vůli vzdát se mandátu krajského zastupitele. To je vše co k tomu mohu říct."

Birke i Cabicar stáli před třemi lety u zrodu krajské koalice. „Jsem přesvědčen, že po celou dobu koalice funguje věcně a dobře. S čím se však nemohu a nechci ztotožnit je právě situace a směřování v oblasti zdravotnictví," vadí náchodskému starostovi právě vedení resortu, který má Aleš Cabicar na starosti.

Hejtman svého kolegu chápe

Královéhradecký hejtman Jiří Štěpán rozhodnutí svého partajního kolegy Jana Birke chápe a rozumí mu. „Jde o vyjádřením určitého nesouhlasu s některými personálními kroky radního v oblasti zdravotnictví,“ je si vědom hejtman, a připustil, že i on měl vůči některým krokům Aleše Cabicara výhrady. „Byly to zejména výhrady ohledně ředitelky Ivany Urešové. Myslím si, že některé kroky rozhodně dělat neměla. Nicméně resort zdravotnictví je v gesci TOP 09 a náměstka Cabicara. Topka pochopitelně plně zodpovídá za kroky, které se v rámci tohoto resortu dějí,“ dodal Jiří Štěpán.

Je to prý jak v blázinci

Své znepokojení nad řešením personálních otázek v náchodské nemocnici Jan Birke již vyjádřil před časem. „Považuji postup náměstka hejtmana pro zdravotnictví Aleše Cabicara za nezodpovědný v rámci celého kraje. Když se dá po kritice řízení ONN návrh na odvolání ředitelky, všichni připustí, že se to dělalo špatně, a vyřeší se to tím, že se dotyčná povýší, tak mi to přijde jako plivnutí do tváře všem slušným lidem, hlavně lékařům a zdravotníkům. To mi připadne jako v blázinci," nebere si poslanec za ČSSD servítky, pro něhož toto šalamounské rozuzlení bylo poslední kapkou.

Náměstek za svou volbou plně stojí

Aleš Cabicar na svém dlouhodobém názoru na nynější ředitelku náchodské nemocnice nic nemění. „Paní Urešová má potřebnou erudici, schopnosti, chuť a vůli pracovat pro královéhradecké zdravotnictví v těch nejvyšších manažerských pozicích. Je respektovaná nejen zdravotním personálem, ale i vedením kraje a hlavně mnou," nepochybuje náměstek pro zdravotnictví, že svěřit Ivaně Urešové odpovědnost za síť všech krajských nemocnic je správnou volbou.

Model řízení před rokem 1989

Poslanec Birke má ale na styl řízení oblasti krajského zdravotnictví jiný názor. Vadí mu mimo jiné i jednomyslné usnesení členů rady, kteří potvrdili gesční odpovědnost a pravomoc Aleše Cabicara v oblasti zdravotnictví s tím, že se zdrží jakéhokoli zasahování do výběru a jmenování nového šéfa náchodské nemocnice. „Po tom, co se pan náměstek rozhodl tuto gesci řídit zcela sám bez jakékoliv snahy o hledání kompromisu v rámci koalice, to považuji za důležitý signál proto, aby také plně nesl zodpovědnost za důsledky svého přístupu a neochoty najít kompromis. Jeho ignorování kolegů a prosazování řešení, připomíná model řízení před rokem 1989. V době oslav 30. výročí sametové revoluce má takový přístup skutečně hořkou příchuť," uzavírá Jan Birke, který podle svých slov považuji v politice kompromis a vyjednávání za základní kámen úspěchu vedení ať už kraje nebo města. „V oblasti zdravotnictví v Královéhradeckém kraji je rok před krajskými volbami situace zcela opačná. Nemocnici v Náchodě čeká dokončení modernizace, které však má celou řadu dalších souvislostí s budoucí ekonomikou, a to bude vyžadovat úsilí a politická rozhodnutí pro další potřebné investice, aby celá modernizace byla smysluplná na desítky let dopředu. K tomu bude třeba také zodpovědných rozhodnutí celého vedení kraje a bez jednání s kolegy se taková rozhodnutí uskutečňují jen stěží," říká poslanec, který se na takovém způsobu řízení s krátkodobou vizí nechce podílet.

„To všechno mě vede k tomu, že jakékoliv další setrvání v takovéto koalici považuji za zbytečné. Sice mně to strašně mrzí, ale budu se věnovat Náchodu, kde mám vliv na řešení problémů. Chtěl jsem pomoci náchodské nemocnici, nechtěli to, tak teď už mají plnou zodpovědnost," uzavřel Birke s tím, že nyní připomínky k fungování náchodské nemocnice je třeba adresovat vedení Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje. "A především náměstkovi pro zdravotnictví Aleši Cabicarovi, nikoli starostovi Náchoda."

Otevře se Pandořina skříňka?

Rezignaci Náchodského starosta vidí opoziční krajský zastupitel Petr Sadovský (ANO 2011) jako vyústění dlouhodobé situace, která okolo dění v náchodské nemocnici panovala. „Překvapivé je, že se jedná o rozkol v koalici, která evidentně není za jedno. Sice jsme dostávali od pana Cabicara informace, že v nemocnici je všechno v pořádku, na druhé straně tu byly hlasy ze strany nespokojených zaměstnanců s vedením paní Urešové. To že má nyní namířeno do čela Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje považuji za výsměch,” říká Sadovský. „My jsme na problémy okolo náchodské nemocnice dlouhodobě upozorňovali, ale coby opozice jsme neměli žádnou váhu na jejich možné řešení,” dodává Petr Sadovský, který prorokuje, že odstoupením svého kolegy z řad krajských zastupitelů se otevřela Pandořina skříňka. „Uvidíme, co se bude dít dále.”

Na kraj míří starostka Kopidlna

První náhradnicí po odstoupivším zastupiteli bude starostka Kopidlna Hana Masáková. „S přijetím mandátu vyjádřila souhlas a slib složí 14. října na zastupitelstvu kraje,“ potvrdil hejtman.

