O potřebě nového stadionu se začalo mluvit v polovině padesátých let. „Staré hřiště u nemocnice přestalo vyhovovat kapacitou. Diváci exponované zápasy sledovali i z větví okolních stromů,“ píší autoři knihy o historii hradeckého fotbalu Černobílá historie. Mizerné bylo i zázemí, hráči se v kabině převlékali po osmi a museli se střídat a nevyhovoval ani škvárový povrch. A tak v roce 1954 vypsal Krajský národní výbor soutěž na vypracování ideového návrhu tělovýchovného a rekreačního střediska v Malšovicích.

Do konce pětiletky bude hotovo

A plány to byl vskutku velkolepé. Například titulek z krajské deníku KSČ z 1. května 1956 hrdě hlásal, že stadion bude hotový do roku 1960: „V druhé pětiletce vybudujeme sportovní stadion,“ sliboval titulek z Pochodně a dubnu 1959 pak burcoval veřejnost k tomu, aby se do stavby zapojila: „Žádáme zejména tělovýchovné jednoty, školy a učiliště, závody, úřady, uliční výbory, zkrátka všechny příznivce sportu, aby přišli a přiložili ruku k dílu,“ psaly noviny dobovým jazykem.

Jenže stavba se vlekla víc než deset let. První přátelský zápas se v Malšovicích ale nakonec Spartak skutečně odehrál ještě v slibovaném roce 1960. Jenže stadion byl tehdy jen travnaté hřiště s pískovými valy. „Lidi si pod sebou museli udupat místo, aby po svahu nesjížděli dolů,“ vzpomínal mistr ligy z roku 1960 Ladislav Pokorný. Malšovické začátky si připomenul i věrný fanoušek hradeckého fotbalu Slávek Trávníček: „Stadion nebyl ještě komplet postavený, a aby se vešlo na stadion co nejvíce lidí, tak se přivezl písek ze Stříbrňáku a dal se na tribunu. Na něm jsme tenkrát stáli a fandili.“ Mimochodem tisíce kubíků písku skutečně navezly Tatry z nedaleké Malšovy Lhoty, kde se bagrovalo budoucí přírodní koupaliště.

Závod míru dotlačil stavbu do cíle

Stavba pokračovala i poté pomalu. Impulz k dokončení přišel v roce 1966, kdy režim naplánoval na ovál malšovického stadionu dojezd jedné z etap tehdy populárního Závodu míru. Stavební práce nabraly konečně na tempu. „Pomáhala armáda, bezpečnost, brigádníci, podniky a školy. Teprve měsíc před otevřením dokončili stavbaři zastřešení tribun,“ uvádí kniha Černobílá historie.

Na slavnostní otevření 11. května přišlo víc než dvacet tisíc lidí. Vojáci kvůli nim dokonce postavili pontonový most přes Orlici poblíž městské plovárny. Orlický most tehdy zdaleka nestál. Příjezdu cyklistů předcházelo přátelské utkání s brazilským klubem Vasco de Gama, které Spartak prohrál.

Skvělí fanoušci, ale mizerná atmosféra

Jenže Spartaku se z domáckého prostředí na betonový kolos nechtělo. Tribuny byly kvůli atletické dráze daleko od hřiště a měly i mírný sklon. Na mizernou atmosféru si stěžovali hráči i diváci. „Kontakt mezi diváky a hráči byl právě kvůli odstupu tribun a hřiště příliš vzdálený. Takové vřelé domácí prostředí jaké bylo na našem dobrém starém stadionu, už jsme nikdy nezažili,“ říká dnes Slávek Trávníček. Klub se přesto v květnu 1966 přestěhoval do Malšovic. V době, kdy se mu nedařilo, se ale rád uchyloval na stadion u nemocnice, kde byla podpora fanoušku cítit mnohem lépe.

Lízátka vztyčili až v roce 1975

Teprve v roce 1975 vyrostla kolem stadionu čtveřice pověstných lízátek. Paradoxem bylo, že právě v této sezóně sestoupili Votroci do třetí nejvyšší soutěže a tak měli nejlepší stadion v národní lize. „Každý soupeř který k nám přijel, se pod umělým osvětlení ještě víc vyhecoval,“ vzpomínal obránce Jan Rolko. Jedinečné stožáry naprojektoval hradecký Stavoprojekt. Vysoké byly 55 metrů, kruhová světelná rampa pak měla průměr 10 a půl metru. Unikátní ocelové stožáry se vyrobily ve dvou sadách. Druhá osvětlovala stadion v Trenčíně. Právě s lízátky počítá i projekt nové fotbalové arény. Ta má být hotová v příštím roce.