„Jednou z priorit FIM UHK je připravit své studenty do profesního života také prostřednictvím úzké spolupráce s mnoha podniky a institucemi. Absolventi pak na trhu práce nemají problém a tuto péči ze strany fakulty velmi oceňují,“ uvedl mluvčí univerzity Jakub Novák.

Jeho slova potvrdil i doktorand Denis Šefara. „V automobilce Škoda působím v oddělení IT. Pracuji zde čtvrtým rokem. Mimo to jsem členem projektového týmu, který se soustředí na spolupráci s univerzitami a vysokými školami,“ řekl Denis Šefara, který je zároveň ambasadorem pro spolupráci právě s FIMkou a dodal: „Smlouva o spolupráci FIM UHK a Škoda Auto mimo jiné umožňuje zaměstnancům automobilky prohlubovat si vzdělání na fakultě. Studenti FIMky pak například mohou absolvovat stáže ve Škoda IT, účastnit se exkurzí s přesahem do IT či participovat na zajímavých projektech.“