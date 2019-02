Královéhradecko, Trutnov - Čmoudící městská hromadná doprava? Tak to už je minulost! Město se dnes definitivně rozloučilo s dieselovými autobusy a cestující už vozí pouze ekologickými busy. K dispozici má na české poměry unikátní flotilu deseti vozidel: čtyři jezdí na elektřinu, šest na stlačený zemní plyn.

Radnici se společně s dopravní firmou Arriva Východní Čechy konečně povedlo dokončit malou autobusovou revoluci. V roce 2006 začaly městem jezdit souběžně s naftovými také první autobusy na stlačený zemní plyn. Letos se k nim ale vůbec poprvé přidaly elektrobusy a definitivně tak vyřadily ze hry naftové vozy.



MHD je nyní ve městě zcela bezemisní. „Slibujeme si od toho, že provoz bude ekologický. Proti klasickým vozům jsou ty nové mnohem šetrnější k přírodě, navíc jsou v provozu velmi tiché,“ zdůraznil trutnovský starosta Ivan Adamec při dnešním slavnostním zahájení provozu nových busů. Ceny jízdného se nemění.



Cestující na první pohled změnu nepoznají, tedy pokud si nevšimnou odlišného designu autobusů nebo téměř bezhlučného provozu. V momentě, kdy ale do nízkopodlažních vozů nastoupí, nemohou novinky přehlédnout. Vnitřní výbava klimatizovaných vozů totiž splňuje nejmodernější nároky.



Jízdné se dá navíc platit bankovní kartou, cestující mohou využít wi-fi a dobíjecí usb porty, na více místech jsou umístěné LCD informační panely. „Byla to super jízda, pohodlná a tichá. Bylo vidět, že motor má dostatek výkonu, vevnitř je to krásně vybavené. Myslím, že se tím komfort městské hromadné dopravy výrazně zlepšil,“ řekl Adamec po předváděcí jízdě nového elektrobusu.

Zásadní změny zažívají také šoféři. Na jedné straně jim sice elektrobusy umožňují plynulou jízdu v komfortní kabině, na druhou stranu ale museli absolvovat školení, aby zvládli dobře obsluhovat nejmodernější dopravní prostředky. „Školili jsme je dva dny. Hodně jsme se věnovali bezpečnosti, protože ve vozech je spousta elektřiny,“ upozornil Jan Pochobradský, který řídil autobus při předváděcí jízdě a na dvoudenním školení šoférů se podílel.



Čtyři busy na elektrický pohon a tři na stlačený zemní plyn stály 83 milionů korun. „Kratší elektrobusy jsme vybírali s ohledem na místní členitý terén a obtížné zimní podmínky,“ oznámil Jindřich Poláček, předseda představenstva společnosti Arriva Východní Čechy, která MHD v Trutnově provozuje. Na nákup ekologických busů firma využila dotaci Evropské unie, kryje 85 procent nákladů.



Řidiče městské hromadné dopravy už nyní nepotkáte při doplňování paliva na klasických čerpacích stanicích. „Šťávu“ dobíjejí jinde. Plyn v podnikových garážích ve Svobodě nad Úpou, a elektřinu za bývalým Elektrokovem u poříčské elektrárny, kde za 20 milionů korun vznikl jeden z nejmodernějších dobíjecích areálů v Česku. Ze čtyř stojanů berou vozy energii přes noc. Z jednoho vysokorychlostního dobíjejí i ve dne, o přestávkách mezi jízdami.