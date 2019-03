Publikace o slavných Češkách představuje příběhy žen, které svým průkopnictvím a odvahou vybočily z davu i zvyklostí a svým myšlením a činy předběhly dobu i hranice. Třiatřicet příběhů o inspirativních ženách vytvořily Denisa Prošková a Renata Mrázová.

Eva, rodným jménem Hendrychová, se narodila v Hořicích, ale mládí prožila v Nové Pace. Svoji uměleckou kariéru odstartovala ve zdejší umělecké škole, kde ji na studia architektury připravila Kateřina Krausová.

Vystudovala Fakultu architektury na Technické univerzitě v Liberci a v roce 2002 odjela na dvouletou stáž do San Franciska, kde pracovala v rámci povinné roční školní praxe, poté si praxi prodloužila o další rok. K samotnému studiu vysoké školy předcházel několikaměsíční pobyt v Londýně, kde do sebe nasávala angličtinu. V posledním semestru se rozhodla odjet do Asie, zde si poté našla práci v Šanghaji.

V roce 2009 v Číně naprojektovala první mrakodrap a do roku 2015 projektovala čtyřiadvacet dalších. Vyhrála také soutěž na urbanistické řešení miliónového města, které se má stát čínským Silicon Valley.

V současnosti vede vlastní studio. Vloni s ní Česká televize odvysílala pořad GEN. „Evu jsem připravoval na talentové zkoušky na fakultu architektury. Jsem rád, že ji to vyšlo a že mohla dále svůj talent tak úspěšně rozvinout i díky své odvaze a neskutečné houževnatosti,“ zmiňuje packý sochař Albert Králiček.