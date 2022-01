Vděčíme za to především benediktinům, kteří v našem regionu působili od 13. století. Ono barokní zkulturnění krajiny, kterým se tolik pyšníme, se však týká až mnohem pozdější doby, na jejímž počátku stál broumovský rodák Tomáš Sartorius. Opatem byl dlouhých 37 let (1663 – 1700) a byl to právě on, kdo v 70. letech 17. století započal s rozsáhlými stavebními akcemi v Břevnovském klášteře a posléze i na broumovském panství. Nechal též vystavět první kamenný kostel ve vesnicích Broumovska – sv. Jiří a Martina v Martínkovicích, který je "nultým" (či chcete-li prvním) článkem celého souboru.

Na snažení opata Sartoria navázal opat Otmar Daniel Zinke – jeden z nejvýkonnějších středoevropských stavebníků své doby. Na Broumovsku je s jeho jménem spojena přestavba broumovského a polického kláštera, výstavba kaple P. Marie Sněžně na Hvězdě, kostela sv. Václava v Broumově a konečně i dalších nových kostelů v okolních obcích, včetně Bezděkova. Klíčovým okamžikem byl rok 1709, kdy Zinke do svých služeb angažoval špičkového architekta a spolehlivého stavitele – Kryštofa Dientzenhofera a později jeho geniálního syna Kiliána Ignáce. Díky nim se do odlehlého kraje dostala prvotřídní architektura, jejíž tvarosloví ovlivňovalo místní stavební kulturu i v následujícím 19. století.

Situace se radikálně změnila po roce 1945, kdy se na celém Broumovsku vyměnilo obyvatelstvo a naše země se vydala cestou "bolševické destrukce" všech tradičních hodnot…

Když se podíváme na letopočty výstavby kostelů cca před 300 lety, tak to muselo neuvěřitelně frčet. Monumentální stavby byly postaveny za tři, čtyři roky. A to jsou projekčně náročné a zdobené stavby - když to porovnám v současnosti třeba s nekonečnou dobou na výstavbu dálnice… Jak dlouho myslíte by výstavba trvala dnešním stavebníkům s vymoženostmi techniky?

To je otázka na celý článek. Pokusím se ji shrnout a rozdělit na tři části.

Za prvé - Smutným paradoxem dneška je to, že se na všechno spěchá, ale přitom jsme neuvěřitelně pomalí. Když to shrnu, tak bych tu naši pomalost viděl především v neefektivnosti našeho fungování, včele s obrovskou alibistickou byrokracií resp. administrativou, která zpomaluje vše, co může i nemůže. Coby další výrazný rys k tomu přidejme zcela běžně vídanou nekompetentnost – a je takříkajíc vymalováno!

Za druhé - Když odhlédneme od uvedených "vymožeností" a připustíme stejné podmínky, tak je otázkou, zdali by dnešní "prováděcí síly" dokázali podle stejných "náčrtkových" plánů, jaké by měli k dispozici v první polovině 18. století, postavit to, co dokázali naši předci. Přiznejme, že hrubou stavbu bychom byli schopni postavit (při angažování fachmanů z celé republiky). U kostela však hraje zásadní roli interiér – počínaje zaklenutím velkého prostoru, přes kamenicko-sochařské a řezbářské práce a malířskou výzdobou konče. I s tímto problémem bychom se - pevně doufám - dokázali poprat.

A za třetí - máme zde různé technologie a techniku. Obojí se dnes v mnohém zásadně odlišuje a díky tomu si nejsem zcela jistý, zdali by dnes postavená replika nějakého z našich venkovských kostelů přežila alespoň polovinu doby, po jakou zde máme originály; a to ještě musím zdůraznit, že v posledních sto letech se na tyto skvosty téměř nesáhlo! Proto buďme rádi, že je máme zatím celé a všechny své dovednosti soustřeďme k co nejlepší obnově a údržbě. Jde přece o vynikající architekturu, špičkový výsledek lidského umu a mělo by být v našem přístupu automatické (i z výše nastíněných důvodů), abychom tuto naši chloubu dopřáli i následujícím generacím…

Jako historik architektury se kostelům věnujete již dlouhou dobu - co na nich považujete za zajímavé? Kdybyste se mohl v čase přemístit o ta tři století zpět do doby výstavby, co by vás zajímalo. Na co byste se třeba stavitele Dientzenhofera zeptal?

Na sakrální architektuře je pro mne osobně nejzajímavější spojení forma – funkce. Týká se to samozřejmě i ostatních druhů staveb (proto z dálky rozeznáme např. zámek od továrny), ale klasický kostel je přece jen něčím jiný – na první pohled výjimečný, což je ostatně záměrem. Zvenčí na mne chrámové stavby často působí jako nějaké raketoplány či rakety – těžko se to uchopuje slovy. A to nemluvím o interiérech…

Pokud bych mohl poprosit, tak bych se chtěl podívat do let, kdy na stavbě božanovského kostela probíhalo zaklenutí lodě, u něhož byl Kilián Ignác coby kontrolor přítomen. Nejprve bych si objel (samozřejmě autem) ostatní, již z vnějšku hotové, stavby a podíval bych se na barevnost fasád. Na výzdobě interiérů se ještě pracovalo – ale nedá se nic dělat, mám jen jednu možnost. Poté bych zajel do Božanova a před Mistrem bych se hluboce poklonil! Rád bych se ho zeptal na mnohé, ale jako člověka 21. století by mne zajímalo, jestli zná pojem "odpočinek" (dovolené tehdy ještě asi neznali). Je totiž fascinující, že dílo Kiliána Ignáce Dientzenhofera čítá na 200 staveb prvotřídní kvality a pokaždé originální – a to vše stihl za pouhých 35 let! K tomu navrhoval interiéry včetně mobiliáře, a také měl různé funkce, z nichž tehdy vyplývaly i určité povinnosti. Z dnešního pohledu jde o něco neuvěřitelného…

Máte nějaký kostel ze skupiny oblíbený více než jiné? A pokud ano, tak proč právě ten?

Další záludná otázka! Z bližšího pohledu upřednostňuju složitější dynamické objemy kostelů v Heřmánkovicích, Vižňově, Šonově a Božanově. Pro mne osobně je též důležitý pobyt v jejich blízkosti – být s nimi v přímém kontaktu. A podle nálady a počasí si zvolím, ke kterému pojedu – a nikdy nejsem zklamaný… Ze vzdálenějších pohledů, kdy vnímáme hlavně celkové tvary a jejich posazení v okolním krajinném reliéfu, vidím u všech stejnou kvalitu: Otázka měřítka je pro mé oko naprosto ideální… Když tyto kostely fotím, tak si občas říkám: Jak by v krajině působily, kdyby měly trochu jiné tvary a rozměry?

V současné době probíhají na kostelích rekonstrukce, Jak se stavbaři a památkáři vyrovnávají s tímto úkolem? Daří se vrátit kostelům jejich původní ráz - a je to vůbec možné ho trefit?

V praktickém stavebnictví se nepohybuju už přes 30 let, ale stále se snažím být alespoň rámcově v jakémž takémž obraze. Dnes existují úplně jiné technologie a materiály, než se používaly dříve. Vládne chemie a v tom spatřuju určitý problém: stačí se podívat na fasády (např. děkanský kostel v Broumově) a jejich nátěry (např. v Božanově). Pak si kladu otázku, do jaké míry jde o neprofesionalitu provedení a do jaké míry se na takovém výsledku podílejí zvolené technologie a materiál. K těmto úskalím musíme dnes přidat mnohdy nesmyslné časové limity dotačních podmínek – známý je případ nové fasády v Ruprechticích, která se musela dělat v tu nejnevhodnější dobu. Jak se s tím vším vyrovnávají stavbaři a památkáři, to si mohu jen domyslet z útržkovitých informací…

Iniciátorům obnovy broumovské skupiny se podařilo navázat spolupráci s památkářem prof. Girsou a jak to tak zpovzdálí sleduji, cílem asi bude dát kostelům nikoliv původní, ale autentický vzhled – čili takový, jaký by odpovídal dané době a zvyklostem daného architekta. A to je přístup, který stavím téměř na úroveň původnímu vzhledu. Jsem tedy přesvědčený, že úkol se podaří splnit a snad tomu napomůže i nejvyšší vnitrostátní památkové zařazení těchto staveb. Co se týká fasád a jejich barevnosti, tak trefit se určitě lze. Problém vidím opět v technologiích, ale třeba to nebudeme ani vědět – většina původních "kabátů" byla totiž v 19. století opravována či upravována; památková péče u nás ještě neexistovala a je tedy otázkou, jestli nové nátěry odpovídaly těm původním.

Status národní kulturní památky by pro broumovské kostely nemusel být konečnou metou. Hovoří se i o tom, že by se barokní svatostánky mohly dostat na soupis světového kulturního dědictví UNESCO - je to reálné? Jsou opravdu tak mimořádné aby stály po boku Telče, Kutné Hory či Českého Krumlova?

Broumovská skupina je z umělecko historického hlediska opravdu hodnotný soubor. Kostely tvoří celek, v němž lze spatřit vývoj sakrální architektury v období vrcholného baroka, čili v letech 1690 – 1740. V podstatě na jednom místě nalezneme centrálu (Martínkovice), jednoduché prodloužené centrály (Vernéřovice, Ruprechtice, Otovice) a nakonec radikálně barokní zpodélněné centrály (Heřmánkovice, Vižňov, Božanov), jimiž se Dientzenhofer mladší vřadil do celoevropského vývoje. Kilián Ignác využil jednoduchých konstrukcí s použitím dřevěného zastropení (požadavek opata Zinkeho) k tomu, že si na Broumovsku testoval různá kompoziční řešení, která uplatňoval a varioval ve svých dalších chrámových stavbách. Současná odborná literatura se přiklání k názoru, že právě tato testovací možnost sehrála důležitou roli v architektově příklonu k radikálně dynamickým formám, čili k jeho nejlepším výkonům. Výsledný celek je takto kvalitní hlavně díky tomu, že všech devět staveb navrhli špičkoví architekti ve spolupráci se vzdělanými a architektury znalými stavebníky, jimiž Sartorius, Zinke a nakonec i jeho nástupce Benno Löbl byli. Přičteme-li skutečnost, že podobný uzavřený soubor nemá ve středoevropském (a možná i evropském) prostoru obdobu, tak k zápisu do UNESCA by to podle mého názoru mělo stačit. Nejsem však znalec a nevím přesně, jaké všechny podmínky potřebné k takovému zápisu musí ta či ona architektura splňovat.

O kostelích se občas tradují různé zajímavosti - že jsou v krajině postaveny tak, aby byly viditelné z klášterní věže (nebo naopak?) Je na tom něco pravdy?

V jednom odborném časopise jsem kdysi dávno četl, že vrcholky věží šonovského kostela jsou v rovině s věží broumovského kláštera. Pokusil jsem se to vizuálně zkontrolovat a zřejmě to tak bude. Určitě by se dalo změřit a spočítat, jak to je s ostatními kostely, ale přiznám se, že tento aspekt je pro mne nepodstatný. Pokud byly s těmito stavbami spojené nějaké zajímavosti nebo legendy, tak byly odsunuty spolu s původními obyvateli. Já osobně jsem o žádné zajímavosti neslyšel. To, že uzavření předchůdce Dientzenhoferova kostela V Kopečku bylo jednou z příčin pražské defenestrace v roce 1618 a následného spuštění Třicetileté války, je ale notoricky známé…