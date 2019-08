Zvěsti o konci knihkupectví Ambra v hale královéhradeckého hlavního nádraží spustily na sociálních sítích doslova smršť. Výpověď, kterou v červenci dostal jeho provozovatel Petr Červinka od Správy železniční dopravní cesty, od pondělního brzkého odpoledne neplatí.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/David Sekanina

Dluhy na nájemném byly začátkem zdálo by se běžného podnikatelského boje. Petr Červinka se do nich dostal letos na jaře - nádražní hala, kde třináct let sídlí jeho knihkupectví Ambra, procházela rekonstrukcí. Zákazníků uprostřed nepřehledné stavby ubylo do té míry, že Petr Červinka několik měsíců neměl na nájem. Porušil tak podmínky smlouvy se Správou železniční dopravní cesty (SŽDC), která mu 19. července doručila výpověď z nájmu, a rovnou vypsala výběrové řízení na nového nájemce. Potud zmiňovaný běžný podnikatelský boj: neplatíš - jdeš.