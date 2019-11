Přemíra turistů se stává pro stále více míst velkým problémem. V Česku jím nejvíce trpí Praha, Český Krumlov a Adršpašsko-Teplické skály. A právě snímky z posledně jmenované lokace vybrala mezinárodní porota do finále reportážní kategorie.

Davy návštěvníků míří do Adršpachu zvláště za slunečných víkendů nebo během státních svátků. Bylo to tak i 15. srpna, kdy se u našich severních sousedů slaví svátek Nanebevzetí Panny Marie. Parkoviště byla přeplněná, policie zavírala přístupové cesty. A právě v ten den Tomáš Vocelka do Adršpachu vyrazil s fotoaparátem.

„Kolegyně Magdalena Daňková se dlouhodobě zabývá turistikou a tím pádem i jejími negativními projevy, které se na některých místech začínají projevovat. Už i na CzechTourism potvrdili, že návštěvnost centra Prahy, Českého Krumlova a Adršpašských skal přesahuje v některých momentech rámec běžné turistiky a dostává se to za únosnou mez. Říká se tomu overturismus a nemá dobré důsledky ani pro návštěvníky ani pro region, kde se odehrává,“ říká fotograf, kterého po příjezdu do skal masa lidí zaskočila. „Bylo těžké se tam vůbec dostat, protože příjezdovou cestu uzavřeli kvůli plným parkovištím, takže jsme tam dojížděli z Teplic na Metují vlakem. Lidí tam bylo více než jsem očekával. Trochu jsem se před tím obával, že jich nebude tolik, aby to na těch fotkách vypadalo zajímavě,“ byl překvapený lidským mumrajem rodák z hornoslezského Krnova. „Naprostá většina turistů byla právě z Polska. Pro mě bylo zajímavé pozorovat ty lidi. Navzdory tomu, že jich tam bylo hrozně moc, tak stáli ve frontách spořádaně, v klidu,“ všiml si fotograf, kterému se smíření výletníků s realitou podařilo zachytit objektivem. „Narodil sem se v polském příhraničí, takže rozumím polsky. Jak jsem je poslouchal, tak jsem nevěděl, jestli to nemyslí ironicky, když říkají jak je to tam hezký. Ale nemysleli. Asi s tím počítali, že nápad vyrazit o svátečním dni do skalního města dostane spousta jejich krajanů,“ říká Tomáš Vocelka, a dodává, že naopak nervóznější byli čeští turisté, kteří patrně netušili, že zdánlivě běžný prázdninový den je pohltí v nájezdu severních sousedů.

V cyklu devíti fotografií se vymyká jeden snímek, který jako by do série nepatřil. Jsou to jen čisté linie pískovcových skal, bez lidí. „Tuto fotografii jsem tam zařadil proto, abych ukázal, proč do skalního města lidé jezdí, že to je zajímavá, uklidňující krajina. Když tam je ale těch lidí moc, tak se to kouzlo ztrácí. Bylo ale těžké najít místo, kde bych takový kontrast vůči těm davům lidí pořídil,“ říká fotograf, který svou profesi přirovnává k roli listonoše. „Jsem v podstatě zprostředkovatel nějaké zprávy, kterou prostřednictvím fotoaparátu získám a tu informaci v podobě fotografie předávám dál. Jestli ta zpráva je dobrá nebo špatná to už na mě není. Snažím se věci ukázat jak nejlépe umím a jiní lidé by měli posoudit, jestli je ta či ona záležitost opravdu problémem a měl by se řešit,“ vnímá svou roli fotograf, kterému se podařilo vloni na Czech Press Photo vyhrát Grant Prahy.

Hlavní ocenění letošního ročníku Czech Press Photo 2019 bude vyhlášeno současně s finálním pořadím nominovaných snímků v jednotlivých kategoriích. Stane se tak na slavnostním ceremoniálu spojeném s předáním cen v Brožíkově síni Staroměstské radnice v Praze přesně za týden - 22. listopadu 2019. Od tohoto večera bude také pro veřejnost otevřena výstava oceněných a vybraných prací a to až do 30. ledna 2020 v Křížové chodbě a Rytířském sále Staroměstské radnice v Praze.

Devět odborníků hodnotilo téměř čtyři tisíce přihlášených fotografií od 270 autorů z Česka a Slovenska. Soutěžilo se v osmi foto kategoriích a třech video kategoriích. Letos porota posuzovala jednotlivé snímky a série dohromady. Kromě cen partnerů soutěže je zároveň vyhlášena jedna z hlavních cen Grant Prahy, kterou osobně vybral pražský primátor Zdeněk Hřib. Cenu pro absolutního vítěze soutěže vytvořil sochař David Černý.

Jiří Řezník