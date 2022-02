"Protesty k demokracii patří, je to součást práce poslance. Ale patří na náměstí, ne do našich domovů," podotkl poslanec za ODS a bývalý starosta Trutnova Ivan Adamec. Kritizovanou novelu pandemického zákona poslanci v pátek navzdory protestům schválili.

Ve sněmovně tento týden panovala bojovná nálada. Projednávání novely pandemického zákona se totiž neobešlo bez zdržování a především bez protestů hnutí Chcípl PES. Organizace, která vznikla na podporu podnikatelů zasažených vládními protipandemickými opatřeními, ve středu ráno zveřejnila adresy sedmdesáti poslanců, kteří pro novelu zvedli ruku, s výzvou, aby se příznivci hnutí a demonstranti vypravili protestovat přímo před jejich kanceláře. Řada adres na seznamu ale odkazovala na domovy poslanců, kde žijí jejich nic netušící rodiny.

Okamžitě se zvedla vlna ostré kritiky, hnutí proto po dvou hodinách seznam ze svých stránek stáhlo. Na výzvu nicméně už v tu chvíli stihli zareagovat někteří demonstranti. Hned ve středu vnikla do domu předsedy poslaneckého klubu hnutí STAN a starosty Nové Paky Josefa Cogana zjevně zmatená žena. V předsíni se potkala s manželkou poslance a po několika výzvách dům sama od sebe opustila.

Policie zvýšila dohled

Na incidenty už ve středu po zveřejnění seznamu zareagovala Policie ČR. Dopředu avizovali, že jsou připraveni zakročit při jakémkoliv protiprávním jednání, ke kterému by mělo v místě bydliště poslanců docházet.

Zvýšený dozor potvrdila také mluvčí policie Královéhradeckého kraje Magdaléna Vlčková. "U nás v kraji se to naštěstí kromě jednoho incidentu, který byl hojně medializovaný, obešlo bez narušení veřejného pořádku," komentovala Vlčková s tím, že na Hradecku nedocházelo k výraznějším problémům tak, jako třeba na Hodonínsku, kde demonstranti vzali útokem bydliště lidoveckého poslance Antonína Tesaříka.

O zmíněné události v Coganově domě se policisté dozvěděli z veřejného příspěvku na sociálních sítích. Veškeré okolnosti prověřují a snaží se zjistit, co se na místě stalo.

Aktivitu Chcípl pes jsme zaznamenali a přijímáme adekvátní opatření. Organizátoři vyzývají k protestům proti poslancům v místě jejich bydliště, přestože vědí, že jsou v Poslanecké sněmovně. Jsme okamžitě připraveni zakročit, pokud dojde k jakémukoliv protipravnimu jednání. https://t.co/SazIfeTnVH — Policie ČR (@PolicieCZ) February 16, 2022

Názor ano, útok na rodiny ne, kritizují krajští poslanci

Na incident na Novopacku reagovali také další královéhradečtí poslanci. "U mě doma k žádným podobným incidentům nedošlo. Ale vnímáme to tu všichni jako drzost ze strany hnutí, které vyzývá své příznivce, aby útočili ne na nás, ale na naše rodiny," řekl Deníku Ivan Adamec (ODS). Podle něj vyjádření názoru k demokracii patří a je třeba jej zohlednit, ale musí být cílené a slušné. "Mně se taky občas nelíbí, co se ve sněmovně projednává. Je to součást výkonu veřejné funkce. Můj názor na pandemický zákon se s ohledem na události tohoto týdne nemění, nemůžeme se nechat zastrašit," uvedl.

Útok na soukromí politiků okomentoval také Adamcův koaliční kolega Matěj Ondřej Havel (TOP 09) na svém Twitteru. "Výzva hnutí Chcípl PES k demonstrování u našich bydlišť je za čárou. Tato forma ubohého nátlaku, strašení našich rodin a sousedů nemá s prezentováním názoru na demonstraci nic společného," odsoudil Havel zveřejnění adres poslanců.

Prostudujte si návrh zákona, vzkazuje Adamec

Deník se žádostí o komentář oslovil šéfa hnutí Chcípl PES a kandidáta na prezidenta Jakuba Olberta. Do uzávěrky tohoto vydání se s ním ale nepodařilo spojit. Jeho zástupce Jiří Janeček situaci ve středu okomentoval pro server iRozhlas.cz s tím, že zveřejněné adresy pocházely z dostupných zdrojů a trvalá bydliště se na seznam dostala nedopatřením. Seznam podpůrců novely dosud visí na webu hnutí, ale bez soukromých adres. Uvedená místa odkazují na regionální kanceláře politických stran. "Odtamtud vykonáváme svou veřejnou činnost, nejsou tam naše rodiny. Každý Hradečák ví, kde má ODS kancelář," připustil Adamec možnost protestovat před oficálními sídly s tím, že i poslanec si musí dávat pozor na to, co ve sněmovně říká, a převzít za to zodpovědnost.



Výzva @cesko_pes k demonstrování u našich bydlišť je za čárou. Tato forma ubohého nátlaku, strašení našich rodin a sousedů nemá s prezentováním názoru na demonstraci nic společného. Já jsem politická figura a prostor je před PS PČR. Ne moje děti doma. — Matěj O. Havel (@m_o_havel) February 16, 2022

Odpůrcům novely Adamec vzkázal, aby si návrh důkladně prostudovali, než budou protestovat. "Přijímají informace z kdovíjakých zdrojů. Ale když si návrh podrobně projdou, zjistí, že to není nic jiného, než sada opatření pro případ, že by opět přišla nějaká další velká pandemie. Navíc to není napořád. I prezident se vyjádřil, že zákon podepíše," upozornil na Zemanovo vyjádření v pořadu Partie na televizi Prima začátkem února. Na pátečním jednání sněmovna novelu pandemického zákona odsouhlasila. Poslanci o ní znovu jednali poté, co návrh do dolní komory parlamentu vrátil senát.