Nadcházející víkend proprší a lidé budou mít zřejmě jiné starosti. Pořadatelé řadu akcí zrušili, přesunuli, ale jak se zdá, přeci jich jen pár zbylo. Pokud budete mít chuť, náladu a možnost, můžete na ně vyrazit. Zda pořadatelé nakonec nebudou muset změnit plány, se ještě uvidí podle situace. Prosím, sledujte pro jistotu jejich stránky. Přejeme vám pokud možno co nejklidnější víkend a opatrujte se.

Promítání pod hvězdami

Kdy: v pátek 13. září od 17.00 a 19.00

Kde: na nádvoří Sokolovny v Borohrádku

Za kolik: Vstup je volný

Proč přřijít: Původní promítání pod širým nebem počasí zhatilo, a tak se akce přesunula na jiné místo. V pátek 13. září 2024 od 17 hodin se bude na nádvoří sokolovny v Borohrádku promítat animovaná komedie Kung Fu Panda 4 a od 19 hodin česká komedie Sladký život.

AkvaEXPO 2024 RK

Kdy: od 14. do 18. září, denně od 8.30 do 18.00, jen 18. 9. do 17.00

Kde: v Domě chovatelů v Rychnově nad Kněžnou

Za kolik: základní vstupné mezi 180 až 200 korunami, děti 90 korun, rodinné vstupné 470 korun, ZTP zdarma, pro školní děti 30 korun, mateřské školy zdarma.

Proč přijít: Na 45. ročníku výstavy akvarijních ryb, vodních rostlin a terarijních živočichů v Rychnově nad Kněžnou se můžete těšit na víc než 200 druhů akvarijních ryb ve více než 160 nádržích. Připraveny jsou terarijní expozice, kolekce krevetek, tradiční prodej ryb, krevet, vodních rostlin, potřeb, pomůcek a krmiv. Pro zájemce organizátoři připravili na celou sobotu odborné přednášky a pro nejmenší návštěvníky zábavný dětský koutek.

Farmářské trhy a Burčákobraní

Kdy: v neděli 15. září od 9.00 do 15.00

Kde: u zámku Doudleby nad Orlicí

Upozornění: Pozvání zatím platí. „Zatím zůstáváme optimističtí. Burčák bude určitě. Ten je totiž v suchu, pod střechou. Zda budou ale i trhy se vším všudy, to se teprve uvidí. Věříme, že ano. Připravte si pláštěnky a přijeďte to v neděli zkontrolovat. Zároveň však, prosím, sledujte průběžně tuto stránku a zámecký web, rozhodnutí o změně programu může padnout kdykoli, v pátek i v sobotu. Záleží na nebesích. Držme si palce. Hlavně buďte v bezpečí! A v suchu. A pod střechou,“ vzkazují pořadatelé.

Podzimní výstava kaktusů a sukulentů

Kdy: od soboty 14. září do úterý 17. září od 9.00 do 17.00

Kde: v Domě zahrádkářů na Poláčkově náměstí v Rychnově nad Kněžnou

Proč přijít: Klub kaktusářů v Rychnově nad Kněžnou pořádá tradiční podzimní výstavu kaktusů a sukulentů v Domě zahrádkářů na Poláčkově náměstí (u zámku). Výstava se koná u příležitosti oslav 60 let činnosti klubu kaktusářů. Těšit se můžete také na prodej přebytků a poradenskou službu.

Den otevřených dveří

Kdy: v sobotu 14. září

Kde: v Základní škole speciální Neratov v Bartošovicích v Orlických horách

Proč přijít: Základní škola speciální Neratov slaví 10 let založení školy a připravila pro návštěvníky program. „Vážení přátelé, kamarádi, rodiče a naši drazí podporovatelé. Sobotní výročí založení naší skoly nerušíme, vše už je připraveno. Máme pro Vás připravené zázemí pod stany i ve škole, výborné pohoštění a také krásné vystoupení našich žáků, na které se velmi těšíme… stejně jako na Vás,“ uvádí škola na svém webu.

