Kačenčino loučení s létem

Kdy: v sobotu 24. srpna od 13.00

Kde: v Deštném v Orlických horách - v Jedlové

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Ideální akce pro rodiny s dětmi vás vezme na procházku okolím Deštného v Orlických horách a během putování na vás budou čekat na jednotlivých zastavením pohádkové bytosti i plnění úkolů, které budou děti bavit. Těšit se můžete také tradičně na setkání s princeznou Kačenkou a Rampušákem, další zábavný program a živou hudbu.

Ohlédněte se s námi za loňským Loučením s létem:

Vydejte se s námi na Kačenčino loučení s létem a pohádkovou stezku. | Video: Deník/Jana Kotalová

close info Zdroj: archiv pořadatele zoom_in

Hradozámecká noc

Kdy: v sobotu 24. srpna

Kde: na zámcích Častolovice, Opočno a na Novém zámku v Kostelci nad Orlicí, na hradě Potštejn a v areálu kapucínského kláštera v Opočně

Proč přijít: Zažijte neopakovatelnou atmosféru památek při večerních a nočních prohlídkách. Na některých se ponoříte do hluboké minulosti i díky divadelníkům. Jinde si vychutnáte hudbu a určitě se i něco zajímavého dozvíte.

O Přepyšské kormidlo

Kdy: v sobotu 24. srpna

Kde: u rybníku Dvorský v Přepychách

Za kolik: Vstupné dobrovolné

Proč přijít: Máte rádi recesi, zábavu a zdravé soutěžení? Pak si tuto akci nenechte ujít. Určitě nabídne pestrou přehlídku kostýmovaných závodníků, kteří se na hladině rybníku Dvorský a na svých roztodivných plavidlech pustí do boje o Přepyšské kormidlo a hodnotné věcné ceny. Přijďte strávit den plný zábavy a soutěžního ducha u vody, závodníci se mohou těšit na hodnotné věcné ceny ve dvou kategoriích dětí do 15 let a starších soutěžících od 16 let. Přihlášky závodníků do 14. ročníku se přijímají nejpozději do 22. srpna do 24.00 na tel. čísle 725 284 020 nebo na e-mailové adrese: woloda28kelt@seznam.cz (zde získáte i propozice). Občerstvení i zábava jsou zajištěny.

close info Zdroj: archiv pořadatele zoom_in

Street Food Festival

Kdy: v sobotu 24. srpna od 10.00

Kde: v Archlebových sadech v Dobrušce

Za kolik: vstup zdarma

Proč: přijít: Přijďte si užít den ve společnosti dobrého jídla a pití do Archlebových sadů v Dobrušce. Vybírat budete ze široké nabídky specialit - budou v ní trhaná masa, šťavnaté burgery, asijské speciality, sušení červíci, africké menu, indonéské speciality a další.

close info Zdroj: archiv pořadatele zoom_in

Dětské prohlídky zámku

Kdy: v sobotu 24. srpna června od 10.00

Kde: v Kolowratské zámku v Rychnově nad Kněžnou

Proč přijít: Přijměte milou pozvánku ze zámku. Milé děti, rychnovský zámek se otevírá i vám! Přijďte s námi prožít nezapomenutelné sobotní dopoledne v zámeckých komnatách. Společně potkáme opravdovou paní hraběnku, sejdeme se se slavným architektem Janem Blažejem Santini Aichelem, možná zahlédneme zámeckou bílou paní Bohunku, pohladíme zebru nebo budeme závodit ve spojovací chodbě. Konají se vždy dvě prohlídky, kapacita na jednu je maximálně 20 dětí, vhodné jsou od 6 let věku, koncipovány jsou bez doprovodu rodičů a trvají asi hodinu.

Podívejte se na pozvánku na prohlídku rychnovského zámku:

Přijměte pozvání na rychnovský zámek. | Video: Video poskytl Kolowratský zámek Rychnov nad Kněžnou

close info Zdroj: archiv pořadatele zoom_in

Spektrum – Tres Hombres

Kdy: v sobotu 24. srpna od 21.00

Kde: na koupališti v Kostelci nad Orlicí

Proč přijít: Legendární hradecké bigbeatové trio - Kubát, Bílek a Kadavý, to je taneční zábava v rytmu beatu. Více info na oficiálních stránkách kapely.

close info Zdroj: archiv pořadatele zoom_in

Veteran Rallye Podorlicko

Kdy: v sobotu 24. srpna od 10.00

Kde: z Dobrušky

Proč přijít: Jedná se o orientační soutěž historických vozidel se startem v Dobrušce v Opočenské ulici, první vůz vyráží na trasu v 10.00. Trasa soutěže je vedena malebnou krajinou pod Orlickými horami.

Pohádková expozice Brekeke - svět vodníků

Kdy: od 22. června do 30. září

Kde: v zámecké studniční věži v Opočně

Proč přijít: Vyrazte s dětmi na autorskou výstavu Šárky Rusínové v areálu zámku Opočno ve studniční věži (tzv. hladomorně), pobaví děti i dospělé. Otevírací doba shodná s provozní dobou zámku, v měsíci červenci a srpnu je otevřeno do 16.00.

close info Zdroj: archiv pořadatele zoom_in

150 let železniční stanice Týniště nad Orlicí

Kdy: o víkendech od 13.00 do 17.00

Kde: vodárenská věž v Týništi nad Orlicí

Proč přijít: Akci pořádá Spolek přátel města Týniště nad Orlicí - V letošním roce si připomínáme 150 let od zahájení provozu na železniční trati Hradec Králové - Týniště nad Orlicí - Letohrad (Kyšperk). V roce 2025 se k tomu připojí stejné jubileum trati Choceň - Náchod - Broumov. Těmto výročím bude věnována výstava v letním muzeu Vodárenská věž (červenec - srpen, soboty a neděle 13 - 17 h).

close info Zdroj: archiv pořadatele zoom_in

Boží hudba na Božích místech

Kdy: v neděli 25. srpna od 15.00

Kde: v kostelíku sv. Josefa v Šedivinách

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Zpestřete si neděli letním benefičním koncertem, který je součástí cyklu hudebních vystoupení Boží hudba na Božích místech. Před vystoupením hudebníků promluví krátce Bohumír Dragoun o historii místa. O prázdninových víkendech se tu konají taé prohlídky kostela, v sobotu 24. srpna od 10 do 16 hodin, v neděli bude začátek poslední prohlídky ve 12 hodin.

close info Zdroj: archiv pořadatele zoom_in

Mohlo by vás také zajímat: Jedna z rarit léta 2024 Rychnovska? Mona Lisa. Najdete ji hned ve dvou městech