Ještě nemáte plány na závěr tohoto týdne? Z naší pestré nabídky tipů na víkend z Rychnovska si určitě vyberete. Na své si přijdou milovníci historie, rytířských klání, vína, hudby, filmu, vyrazit můžete i na piknik spojený s besedou s hraběnkou a máme pro vás akce vyloženě pro děti.

Půtovy zámecké slavnosti

Kdy: v sobotu 22. června od 11.00 do nočních hodin

Kde: u zámku v Kvasinách

Za kolik: základní vstupné 200 korun, děti, ZTP ,studenti, důchodci nad 65 let: 100 korun, rodinné vstupné: 500 korun (2 dospělí + 2 děti), děti do tří let zdarma

Proč přijít: Čeká vás zábava pro celou rodinu po celý den, atraktivní podívaná s bohatým programem. Kromě průvodu rytířů, jejich dam i služebníků a hudebníků opět vyroste v zámeckém parku dobové ležení se vším, co k tomu patří. Nebudou chybět stánky a bohatý program, jehož součástí bývají šermířské turnaje a bitevní ukázky. Akci pořádá skupina historického šermu Foltest ve spolupráci se Životem na zámku Kvasiny o. s. v zámeckém areálu v Kvasinách. Během programu budete moci shlédnout: kapelu Metanoon, středověkou kapelu Gothien, taneční skupinu Sahar, ohňovou show Novus Origo, ohňovou show In Taberna, fakíra Dragona, turnaj těžkooděnců a lehkooděnců, ukázku a vystoupení koní v podání Black Unicorn, ukázku sokolnictví, vystoupení skupiny Rytíři země zubra, ukázku práva útrpného, taneční vystoupení skupin Évadées a Srdcové Eso.

Den v růžovém

Kdy: v sobotu 22. června od 14.00 do 19.00

Kde: zámek v Doudlebách nad Orlicí

Za kolik: Vstupenky na degustaci zakoupíte od 250 korun. V ceně základního vstupného získáte poukázky na degustační vzorky vín v hodnotě 150 korun, elektronický katalog, možnost ochutnat vyhlášené Dobřejovické klobásy či skvělý kváskový chléb Breadway, v ceně je dále přírodní pramenitá voda Šumavský pramen. Za stokorunu si můžete také zapůjčit degustační sklenku s logem doudlebského zámku.

Proč přijít: Den v růžovém. Nenechte si ujít největší degustaci frizzante a růžových vín v ČR. Seriál degustací špičkových moravských a českých rosé a frizzante zavítá premiérově na zámek do Doudleb. Ochutnáte, zasoutěžíte si a k vínům si můžete dát gastronomické pochoutky. Růžová barva (na oblečení či ve vlasech) prý není podmínkou, ale může se hodit. I letos v rámci odpoledne proběhne Soutěž o nejrůžovější pár. Se vstupenkou lze navštívit také komentovanou prohlídku zámku. Můžete zajít rovněž do Selského dvorečku s hospodářskými zvířátky vedle zámeckého parku či do Muzea přírodovědy, venkova a trampingu v bývalé sýpce.

Letní kino s piknikem na zámecké terase

Kdy: od 20. do 22. června

Kde: u Kolowratského zámku v Rychnově nad Kněžnou

Za kolik: více o cenách se dozvíte zde

Proč přijít: Kupte si jeden ze čtyř piknikových košů a přijďte si užít příjemný večer na zámeckou terasu. V pátek prožijete Večer s Modrou krví – promítání dokumentárního cyklu Modrá krev/Kolowratové a následnou besedu s hraběnkou Andreou Kolowrat Krakowskou, v sobotu je na programu rodinné filmové představení Wonka. Vstupenky můžete zakoupit pouze společně s piknikovým košem. Kapacita zámecké terasy je omezená. Piknikové koše dostanete před zahájením představení, po předložení vstupenky z Ticketportalu, v kavárně Café Kolowrat. Deky na sezení si přineste vlastní.

Dětské prohlídky zámku

Kdy: v sobotu 22. června od 10 do 12.00

Kde: na Kolowratské zámku v Rychnově nad Kněžnou

Proč přijít: Přijměte milou pozvánku ze zámku. Milé děti, rychnovský zámek se otevírá i vám! Přijďte s námi prožít nezapomenutelné sobotní dopoledne v zámeckých komnatách. Společně potkáme opravdovou paní hraběnku, sejdeme se se slavným architektem Janem Blažejem Santini Aichelem, možná zahlédneme zámeckou bílou paní Bohunku, pohladíme zebru nebo budeme závodit ve spojovací chodbě. Kapacita dětských prohlídek je 20 dětí, vhodné jsou od 6 let věku, koncipovány jsou bez doprovodu rodičů a trvají asi hodinu.

Pouťové oslavy

Kdy: v sobotu a neděli 22. a 23. června

Kde: v Orlickém Záhoří

Proč přijít: Připraven je pestrý program, který nabídne zábavu a hry pro děti, hudební zábavu s JK Bandem, v neděli jarmark, prohlídky věže, poutní mši, vystoupení a další.

Boží hudba na božích místech

Kdy: v neděli 23. června

Kde: v kostele Nejsvětější Trojice v Rokytnici v Orlických horách

Proč přijít: Užijte si pásmo hudebních vystoupení v rámci Roku české hudby, tuto neděli v rokytnickém zámeckém kostele.

Divadla na hradě

Kdy: v neděli 23. června od 16.00

Kde: v přírodním areálu hradu Skuhrov

Proč přijít: Kulturní komise obce Skuhrov nad Bělou zve na divadelní představení v přírodním areálu skuhrovského hradu. Tentokrát sehraje Zdobničan představení Když se zhasne. Otevřeno bude už od 15.00 a v hradním šenku si můžete dopřát i nějaké občerstvení.

Dětský den

Kdy: v neděli 23. června od 10.00 do 14.00

Kde: na koupališti Broumar v Opočně

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Čeká vás den plný her a překvapení s občerstvením v hospůdce Broumarka. Programem bude provázet DJ MILDA.

