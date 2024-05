Jestli nevíte, kam o druhé květnovém víkendu vyrazit, z této nabídky si určitě vyberete. Na Rychnovsku tentokrát nebudete vědět, kam dřív skočit. Nebo vykročit? Co třeba na Pochod přes tři hrady, do zámeckého parku v Opočně, za zábavou do Vamberka či Malé Záhornice, nebo raději za historií do rychnovského muzea či Čánky? Někoho však třeba zláká i Férová snídaně v Kostelci nad Orlicí.

Pozvánka na jubilejní 50. Pochod přes tři hrady. | Video: KČT Sopotnice/YouTube

Pochod přes tři hrady

Kdy: v sobotu 11. května

Kde: ze Sopotnice, ze Žampachu, Potštejna, po cestě Gutha Jarkovského se Statingem Kostelec nad Orlicí

Za kolik: startovné pro všechny trasy je 50 korun

Proč přijít: Čeká vás celkem 16 pěších tras od 5 do 50 km a 14 cyklotras + cílová hvězdicová jízda (z místa bydliště po zvolené trase do startovního místa a zpět) a 5 tras pro koloběžky. Letošní Floriánkova stezka pro děti je ve znamení Stavíme s Floriánkem a možná přijde Pat a Mat (na trasách 5 a 9 km v Potštejně). V Potštejně od 14 hodin zahraje Ochotnicko-čtenářská beseda Orlice pro děti zbrusu novou pohádku: O Perníkové chaloupce aneb Jeníček a Mařenka vyprávějí. Připraven je bohatý doprovodný program na startovním místě v Kostelci nad Orlicí, nové turistické vizitky (Trasy pro koloběžky budou pouze v místech cyklotras, to znamená v Sopotnici a na Žampachu). Do Sopotnice a Potštejna jsou dohodnuty posílené vlakové a autobusové spoje, letos bude opět vypraven speciální vlak, jehož souprava pojme až 350 cestujících. Všechny přihlášky budou slosovány a výherci obdrží zajímavé ceny. V prodeji budou nová jubilejní trika, výroční vizitky a také publikace k 50. výročí pochodu shrnující informace z veškerých předchozích ročníků.

Komentovaná prohlídka zámeckého parku

Pozvánka na komentované prohlídkyZdroj: archiv pořadatele

Kdy: v sobotu 11. května od 14.00

Kde: v zámeckém parku v Opočně

Proč přijít: Každou sobotu můžete navštívit jinou část parku a dozvědět se od odborníka - dendrologa, zajímavé informace o významných parkových porostech. Tentokrát to bude jižní svah pod zámkem. Parkem provádí pan Vítězslav Haupt, DiS. Zahájení prohlídek je vždy na I. nádvoří zámku pod ořešákem černým. Prohlídka trvá přibližně 1 hodinu.

Dcera Jiřího Šlitra: Toužil být výtvarníkem. Do Dobrušky zapůjčila jeho obrazy

Čánecké vzpomínání

Kdy: v sobotu 11. května od 16.00

Kde: v bývalé prodejně v Čánce

Proč přijít? Máte rádi historii? Nenechte si ujít setkání nad archivními fotografiemi, kronikami a dokumenty v Čánce a vzpomínání na časy a osoby dob minulých. Malé občerstvení bude připraveno.

Dětský den - Den IZS

Pozvánka.Zdroj: archiv pořadatele

Kdy: v sobotu 11. května od 9.00

Kde: areál ZKO Vamberk

Proč přijít: Přijďte na dětský den s ukázkami Armády ČR, policie, hasičů a dalších složek integrovaného záchranného systému. Připraveny jsou dětské hry a soutěže, malování na obličej, motocykly a další. Výtěžek přispěje Oblastní charitě Rychnov nad Kněžnou.

V Rychnově bije už přes čtyři století. Zvonice se zvonem Kryštof se opět otevírá

Férová snídaně a Sestry Chalupovy

Kdy: v sobotu 11. května od 8.00 do 11.00

Kde: na Palackého náměstí v Kostelci nad Orlicí

Proč přijít: Dorazte na Palackého náměstí v Kostelci nad orlicí a podpořte piknikem pěstitele ve světě a místní farmáře. Akce se koná v rámci jubilejního - už 50. ročníku Pochodu přes tři hrady. Kostelec se tak přidá k více než stovce míst, kde se v tentýž čas sejdou tisíce lidí, aby vyjádřily svůj zájem o pěstitele v zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Ti za svoje kakao, kávu nebo banány dostávají velmi málo zaplaceno a musí čelit dopadům klimatické změny. Na to reaguje systém Fairtrade. Pěstitelé ze zemí globálního Jihu si díky němu mohou vlastní prací vydělat na důstojný život. Za své plodiny dostávají odpovídající výkupní cenu a navíc fairtradový příplatek. Na polích a plantážích tak nemusejí pracovat jejich děti a pěstování může být šetrné k přírodě. Princip Férové snídaně je jednoduchý. Účastníci si v košíku přinesou výrobky s certifikací Fairtrade. Může to být káva, čaj nebo pomerančový džus. K tomu fairtradové banány nebo čokoládové müsli, bábovka s fairtradovým kakaem a cukrem. V rámci odpovědné spotřeby můžeme tyto výrobky doplnit o bio a lokální produkty, abychom podpořili i místní farmáře. Účastníci se mohou dostavit i bez výrobků a zakoupit si je přímo na místě, a to od partnera akce Zdravé výživy Kostelec nad Orlicí.

„Těšíme se opět na setkání s přáteli i lidmi z okolí. Společně touto akcí můžeme dát najevo, že nám záleží na dobrých životních podmínkách pěstitelů ve světě. Vezmeme s sebou fairtradové dobroty a děti budou malovat vzkazy pěstitelům na chodník,” popisují Šárka Slezáková a Eva Francová, které akci organizují v Kostelci nad Orlicí.

Na Palackého náměstí budou připravena lehátka, v případě deště se piknik uskuteční ve vestibulu městského úřadu.

Dopoledne na Palackého náměstí zpestří svými vystoupeními Sestry Chalupovy.

Při cestách Orlickými horami můžete opět posedět u Kačenčina šenku

Dějiny udatného českého národa

Plakát k výstavě.Zdroj: MGOH

Kdy: do 31. října

Kde: ve II. patře Kolowratského zámku v Rychnově nad Kněžnou

Za kolik: základní vstupné (nad 15 let) 60 korun, děti od 10 do 15 let, studenti do 26 let, senioři do 65 let, rodinný pas, senior pas 40 korun, rodinné vstupné 2 dospělé osoby + až 5 dětí 150 korun

Proč přijít: Muzeum a galerie Orlických hor zvou na novou výstavu, která návštěvníkovi umožní doslova vstoupit do toku dějin a projít je od lovců mamutů přes první zemědělce, Kelty, Germány, Slovany, Přemyslovská knížata, Lucemburky, Jagellonce, Habsburky, přes světové války až do současnosti. Na sedmdesáti metrech obřích panelů jsou ilustrované dějiny českého národa, jak je vytvořila výtvarnice Lucie Seifertová. Součástí výstavy budou exponáty z muzejních sbírek zachycující život a dějiny neméně udatných obyvatel našeho kraje.

Den pro Alexe

Kdy: v neděli 12. května od 14.00

Kde: v areálu Bašák Malá Záhornice

Za kolik: 30 korun

Proč přijít: Přijměte pozvání na den plný zábavy, v malé Záhornici na vás čeká nové dětské hřiště, vyzkoušet si můžete nejrůznější sportovní aktivity od golfu, přes kuželky, fotbal, basket a další, ale i hasičské dovednosti. Veškerý výtěžek bude věnován sedmiletému Alexovi na operaci sluchu a následnou léčbu.