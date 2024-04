Cikánské toulky

Kdy: v sobotu 27. dubna

Kde: v Ohnišově

Za kolik: startovné 50 korun

Proč přijít: Sportovní klub Toulky Ohnišov zve na 48. ročník turistického pochodu. Stejně jako loni startuje vedle obecního úřadu před krámem. Do pohádkového lesa (trasa na 6 km) se vychází mezi 8. a 10. hodinou. Pěší trasy jsou připraveny v délce 15, 19 a 24 km, pro cyklisty 25 a 45 km, vydat se na ně můžete mezi 7. a 10. hodinou. V cíli bude přichystané bohaté občerstvení a k tanci a poslechu zahraje JK Band.

Hladu a žízně se nebojte ani po cestě, v pohádkovém lese na vás bude také čekat stánek s občerstvením.

Den památek v Rokytnici

Kdy: v sobotu 27. dubna od 10 do 16 hodin

Kde: v Muzeu lokálky Rokytnice - Vamberk - Doudleby v Rokytnici v Orlických horách

Za kolik: jízdenka za projížďku z Rokytnice do Vamberka (odjezd ve 12.45) 100 korun , to samé v opačném směru (odjezd ve 14.25)

Zdroj: Jana Kotalová

Proč přijít: Vydejte se za historií železnice do Orlických hor na Den památek, přiblíží vše, co se týká železnice. Můžete si vyzkoušet jízdu ruční drezínou, ale i cestu historickým vláčkem z Rokytnice do Vamberka a zpět. Během cesty vás čeká odborný výklad, ale vychutnat si můžete i připravené občerstvení. A nezapomeňte si rezervovat lístek na projížďku.

Cestujeme veteránem po cestách F. L. Věka

Kdy: v sobotu 27. dubna od 10 hodinKde: akce startuje z náměstí F. L. Věka v Dobrušce

Veteráni v OpočněZdroj: Dana Marková

Proč přijít: Těšte se na 9. ročník vyhlídkové jízdy historických automobilů a motocyklů. Organizátoři vás rádi uvidí podél trasy. Ta vede z Dobrušky ve směru na Bílý Újezd, Solnici, Litohrady, Lipovku, Rychnov nad Kněžnou, Javornici a Pěčín do Rokytnice v Orlických horách, dále přes Bartošovice v Orlických horách, Orlické Záhoří, Deštné v Orlických horách, Plasnici, Šediviny, Rovné, Dobré, Sudín a Bačetín zpět do Dobrušky.

Zdroj: Deník/Jana Kotalová

Dějiny udatného českého národa

Kdy: od soboty 27. dubna do 31. října

Kde: ve II. patře Kolowratského zámku v Rychnově nad Kněžnou

Za kolik: základní vstupné (nad 15 let) 60 korun, děti od 10 do 15 let, studenti do 26 let, senioři do 65 let, rodinný pas, senior pas 40 korun, rodinné vstupné 2 dospělé osoby + až 5 dětí 150 korun

Proč přijít: Muzeum a galerie Orlických hor zvou na novou výstavu, která návštěvníkovi umožní doslova vstoupit do toku dějin a projít je od lovců mamutů přes první zemědělce, Kelty, Germány, Slovany, Přemyslovská knížata, Lucemburky, Jagellonce, Habsburky, přes světové války až do současnosti. Na sedmdesáti metrech obřích panelů jsou ilustrované dějiny českého národa, jak je vytvořila výtvarnice Lucie Seifertová. Součástí výstavy budou exponáty z muzejních sbírek zachycující život a dějiny neméně udatných obyvatel našeho kraje.

Kolem Vamberka

Kdy: v sobotu 27. dubna

Kde: start od altánu na dvoře Hotelu Krajka ve Vamberku

Proč přijít: Jde o po 37 letech obnovenou tradici pochodů. Pěší se vypraví po turisticky značených trasách, start i cíl je v altánu na dvoře hotelu Krajka (vstup z Tyršovy ulice). Vycházet se bude mezi 8. a 10. hodinou a lze si vybrat ze „šmajdů“ na 8, 15, 25 km, kočárkové trasy a rodinné s plněním úkolů pro děti. Na 50km trasu se můžete vydat po předchozí objednání (na tel.: 603 388 342, email: kct.vamberk@seznam.cz), start je mezi 6.30 až 6.45. Připraveny budou i výtvarné dílny pro děti.

Otvírání cyklosezony

Kdy: v sobotu 27. dubna

Kde: na náměstí v Kostelci nad Orlicí od 8.00

Proč přijít: Zváni jsou všichni nadšenci pro kola a jim příbuzná přibližovadla k účasti na již sedmnáctém ročníku akce Otevírání cyklosezony. „Cíl bude poprvé v obci Olešnice, v prostorách tamějšího sportoviště a hospody. Startujeme tradičně na náměstí v Kostelci,“ vyzývají k účasti organizátoři. „Jízdenky“ bude možné vyzvedávat od 8.00 do 9.00. Pro velký ohlas účastníků minulého ročníku budou k závěrečnému posezení i letos vyhrávat a hlavně zpívat Tuláci Franty Bartoše.