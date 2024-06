Sraz vozů Audi TT

Kdy: v sobotu 15. června od 8.30 do 14.00

Kde: na Trčkově náměstí v Opočně

Proč přijít: nenechte si ujít čtvrtý ročník srazu majitelů vozů Audi TT na historickém Trčkově náměstí s doprovodným programem.

Oslavy 100 let založení včelařského spolku v Opočně

Kdy: v sobotu 15. června od 9.00 do 12.00

Kde: Zahrada kapucínského kláštera (vstup z Kupkova náměstí)

Proč přijít: Akce přiblíží včelařství nejen ochutnávkou medů opočenských včelařů, ale i možností nahlédnout do včelích úlů. Včelí úly budou tentokrát bez včel, ale návštěvníci se budou moci podívat na včely v proskleném úle.

Vyprávění zámeckých obrazů

Kdy: v neděli 16. června od 11.00

Kde: na zámku Opočno

Za kolik: jednotné vstupné 240 korun

Proč přijít: Vyrazte na mimořádnou prohlídku velké a malé obrazárny zámku s rozšířeným výkladem a prodlouženou dobou trvání (cca 50 min.). Komentovaná prohlídka představí sbírku obrazů významných malířů, které soustředil z ostatních svých sídel Josef II. Colloredo-Mannsfeld na opočenský zámek na konci 19. století. Kapacita skupiny je max. 10 osob. Vstupenky lze zakoupit v předprodeji na pokladně zámku (I. nádvoří), na místě jen do vyprodání kapacity, či online (nelze rezervovat).

Na Orienťák

Kdy: v sobotu 15. a v neděli 16. června

Kde: v Rokytnici v Orlických horách

Proč přijít: O tomto víkendu se sjede 1400 účastníků a další doprovod do Rokytnice v Orlických horách, kde je čeká další kolo Kitl Českého poháru, Inov-8 Žebříčku A a Východočeského poháru. Jde o největší akci svého druhu, která se v Orlických horách koná.Podílí se na něm Český svaz orientačních sportů, ale i místní kluby OB Kunvald, TJ Loko Česká Třebová, OB T.J. Sokol Žamberk a Outdoor sport team Rokytnice v O.h. Do organizace jsou zapojeny i místní hasiči nebo sokolové. Celkem celou akci připravuje přes 100 pořadatelů. „Jde o unikátní spojení několika klubů, kdy společnými silami uspořádají velké závody. Cílem je propagovat místní krajinu, lesy a prostředí tak, aby se sem účastníci později vraceli. Ať už na nově vytvořený areál pevných kontrol, soustředění či na dovolenou,“ poodkrývá myšlenku této akce Jan Picek, místopředseda Českého svazu orientačních sportů a ředitel závodů.

Akce je určena jak elitním a výkonnostním běžcům, tak hobíkům i začátečníkům. Připravena je i trať pro děti s rodiči po fáborkách, i jednoduchá trať P, kterou zvládnou i ti, co nikdy žádný závod neběželi. Lze se dohlásit i na prezentaci. V sobotu mezi 9.00 -11.00, v neděli 8.30 - 9.30. Starty jsou individuální a pro tréninkové a náborové kategorie platí možnost výběru startu. Závody se připravují bezmála rok a půl. „Příprava začala v lednu loňského roku, kdy jsme zjišťovali možnosti uskutečnění akce u majitelů pozemků a orgánů státních správ. Následovala prohlídka v prostoru a tím se již začal rýsovat rozsah prostoru. S tím se také rozvíjely varianty možných koncepcí využití prostoru, a následně i vedení tratí,” přiznává stavitel tratí a hlavní iniciátor myšlenky Jan Potštejnský s tím, že stavitelé strávili strávili zhruba 450 hodin přípravou tratí u počítače a dalších 70 hodin při pohybu v lese. Závodí se částečně na území CHKO Orlické hory a Přírodním parku Údolí Rokytenky a Hvězdné.