Přichystali jsme pro vás pořádnou nálož tipů na poslední zářijový víkend. Na Rychnovsku se máte na co těšit, od pátku až do neděle sem budou lákat akce ať už ve znamení svátku svatého Václava, ale třeba i jízdy historickým motoráčkem, cyklovýlet, pohádkový pochod, Světýlka ozáří kostel na Vrchní Orlici… V naší nabídce toho najdete ještě více.

Svatováclavské slavnosti 2024

Kdy: od pátku 27. do neděle 29. září

Kde: na náměstí F. L. Věka a kostele sv. Václava v Dobrušce

Za kolik: vstupné na páteční program v předprodeji 100 korun, na místě 200 korun, v sobotu se nic neplatí

Proč přijít: Těšit se můžete už v pátek od 19.30 na středověký komiks o životě sv. Václava (komedianti a muzikanti z Dobrušky), od 20.00 na koncert Michala Hrůzy a kapely Hrůzy a od 22.00 vystoupí kapela Hakel Band. V sobotu ožije dobrušské náměstí jarmarkem lidových řemesel, a to od 9.00 do 17.00, od 9.00 do 12.00 tu pobaví kolotoč řezbáře Matěje a další atrakce pro děti. Doprovodný hudební program odstartuje v 9.00 a zahájí ho Klapeto, od 13.00 bude následovat Fukanec (country), od 15.00 Bumble Bee Band (pop), od 17.00 Band-a-SKA (reggae), od 19.00 Krausberry (rock) a od 21.00 Olympic revival (rock). V neděli od 16.00 zazní na náměstí koncert kapely ZUŠ Dobruška pod vedením V. Tošovského a v kostele sv. Václava od 19.30 koncert v podání Vladimíra Brablece (klarinet) a Nedbalova kvarteta, a to v rámci 14. ročníku Festivalu F. L. Věka

Světýlka na Vrchní Orlici

Kdy: od pátku 27. do neděle 29. září

Kde: v kostele sv. Jana Nepomuckého na Vrchní Orlici

Proč přijít: Kouzelnou atmosférou opět ožívá díky tradiční akci Světýlka na Vrchní Orlici kostel sv. Jana Nepomuckého. Ozáří ho svíčky, lampy, lucerny a okrášlí podzimní dekorace. V sobotu od 15.00 tady vystoupí Petr Linhart, Karel Vepřek, Lubica Christopfory, Kateřina Křováková a Sebastián Janota, v neděli Slávek Klecandr a Studny samoty, letos jako vzpomínka na Oldřicha Janotu.

Kostel na Vrchní Orlici patří mezi magická místa Orlických hor. | Video: Deník/Jana Kotalová

Historie vamberecké cihelny a kamnárny a rod Suchánkových

Kdy: v pátek 27. září od 17.30

Kde: v Městské knihovně ve Vamberku

Proč přijít: Seznamte se s novou publikací. Připraveno je promítání starých fotografií a doprovodný program s Bohumírem Dragounem.

Táhneme za jeden provaz

Kdy: v sobotu 28. září od 14.00

Kde: v parku u nádraží ve Vamberku

Proč přijít: T. J. Sokol Vamberk pořádá pro děti, mládež i dospělé akci, která zahrnuje lanové překážky, soutěž ve šplhu a přetahování.

Setkání s lidovkou

Kdy: v sobotu 28. září od 14.00

Kde: v Městském klubu Sokolovna ve Vamberku

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Přijďte na třetí ročník akce Setkání s lidovkou, která se zaměřuje na vystoupení harmonikářů.

Rozšířené prohlídky zbrojnic

Kdy: v sobotu 28. září od 10.30 a 13.30

Kde: na zámku Opočno

Za kolik: jednotné vstupné 240 korun

Proč přijít: Nenechte si ujít tyto rozšířené prohlídky. Návštěvníkům nabídnou návštěvníkům možnost podrobněji se seznámit s jednou z největších a nejvýznamnějších kolekcí zbraní a zbroje v České republice. Prohlídka, kterou komentuje správce depozitáře, zahrnuje návštěvu loveckého a rytířského sálu a prodlouženou dobu trvání s přístupem do prostor "za provázky". Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji v pokladně zámku nebo online. Kapacita je omezená.

Ještětický běh/pochod

Kdy: v sobotu 28. září, prezentace účastníků probíhá od 8.30 do 10.00, pro děti do 9.30

Kde: na fotbalovém hřišti za hospodou U Haničky v Ještěticích

Za kolik: startovné je 80 korun pro dospělé a 50 korun pro děti a studenty, na pochod je vstupné dobrovolné.

Proč přijít: Užijte si sobotu v chůzi nebo běhu, prostě v pohybu. Start běhu na 5 a 10 km je v 10.30 hod. Pochod na 5 a 10 km bude startovat průběžně. Dětská trasa na 400 m začíná v 9.45 hod. Účastníci mohou soutěžit ve věkových kategoriích: 10 km: muži do 34 let až muži nad 65 let, ženy do 39 let a ženy nad 40 let; 5 km: junioři a juniorky do 18 let, muži a ženy v různých věkových skupinách od 19 let do přes 55 let. Trať vede po asfaltových, lesních a polních cestách a má mírně zvlněný profil. Vítěz obdrží putovní pohár, první tři závodníci věcné ceny.

Pohádkový pochod sjezdovkou a speciální gastro menu

Kdy: v sobotu 28. září od 10.00 do 15.00

Kde: ve skiareálu v Říčkách v orlických horách

Proč přijít: Nenechte si ujít tento pohádkový i gastronomický zážitek. Na začátek sjezdovky se dostanete lanovkou, která jezdí každých 30 minut vyjma intervalu ve 12.30. Na dospělé účastníky čeká odměna v podobě steaků ve Ski-restaurantu a spousta dalších dobrot. V provozu budou běžné aktivity Ski centra, jako je bikepark či terénní káry.

Václavovo kolečko

Kdy: v sobotu 28. září

Kde: v Semechnicích

Za kolik: startovné 20 korun

Proč přijít: TJ Sokol Semechnice spolu s obecním úřadem pořádá cyklovýlet. Prezentace účastníků na kratší trasy o délce 15 a 27 km proběhne od 14.00 do 14.30, přičemž start nejdelší trasy cca 67 km je naplánován už na 9.00. Děti do 10 let se mohou akce zúčastnit pouze v doprovodu rodičů.

Svatováclavský koncert

Kdy: v sobotu 28. září od 15.00

Kde: v zámeckém kostele v Rokytnici v Orlických horách

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Městské informační a kulturní středisko Rokytnice pořádá tradiční Svatováclavský koncert. Vystoupí hudební skupina Oboroh a smyčcové trio filharmoniků.

Svatováclavský koncert

Kdy: v neděli 29. září od 17.00

Kde: v kostele sv. Máří Magdaleny v Deštném

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách a Villa Nova Uhřínov pořádají cyklus hudebních vystoupení Boží hudba na božích místech v rámci Roku české hudby. Na koncertu v kostele sv. Máří Magdaleny v Deštném v Orlických horách vystoupí Rychnovský chrámový sbor a orchestr, představí skladby J.V. Tomáška a F. Kolowrata.

Pohádková expozice Brekeke - svět vodníků

Kdy: do 30. září úterý až neděle od 10.00 do 16.00

Kde: v zámecké studniční věži v Opočně

Proč přijít: Vyrazte s dětmi na autorskou výstavu Šárky Rusínové v areálu zámku Opočno ve studniční věži (tzv. hladomorně), pobaví děti i dospělé. Otevírací doba shodná s provozní dobou zámku.