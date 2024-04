Ještě nevíte, kam byste vyrazili v závěru tohoto týdne? Máme pro vás opět dávku zajímavých tipů z Rychnovska, ale třeba i od sousedů.

Infinity Koupálo

Kdy: v pátek 12. dubna od 20.00

Kde: na koupališti v Kostelci nad Orlicí

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Infinity se po roce vrací na kostelecký KOUPÁLO s tou nejlepší hudbou, tak dorazte. Otevírá se ve 20.00, akce startuje ve 21.30. Organizátoři slibují nejlepší párty, jaká tady kdy byla, a samozřejmě s nejlepšími DJs.

5. Záhornický košt pálenek všeho druhu

Kdy: v pátek 12. dubna od 18.45

Kde: v klubovně hasičské zbrojnice na Záhornici

Program a proč přijít: Od 18.45 do 19.00 proběhne příjem pálenek do soutěže, od 19.15 do 20.15 přijde na řadu vlastní soutěžní košt a ve 20.30 se chystá vyhodnocení. Následovat bude sousedské posezení. Soutěžního koštu se zúčastní ten, kdo odevzdá do soutěže vzorek pálenky z čehokoliv, a to nejméně 0,2 l, jeden vzorek - jeden soutěžící. Nevyužitý objem pálenek bude na žádost vrácen soutěžícímu a uhradí vklad 50 korun na občerstvení, které obdrží každý soutěžící - na sýry, uzeninu, chléb atd. Vzorky budou anonymně seřazeny a podávány pořadatelem. Soutěžící svým hodnocením určí vítěze. Zván je každý, občerstvení je zajištěno. Přijďte znovu na dosud velice úspěšnou akci, pobavit se, ať jako soutěžící anebo jako divák. Na setkání se těší Ženy Záhornice.

Piwi Award 2024

Kdy: v sobotu 13. dubna od 10.00

Kde: v bývalé konírně v areálu zámku v Doudlebách nad Orlicí

Za kolik: 450 korun (v ceně je katalog, degustační sklenice a samozřejmě volná degustace)

Proč přijít: Milovníci vína si přijdou na své. V bývalé konírně se chystá první ročník výstavy PIWI odrůd - PIWI Award 2024. Akce začne v 10 hodin dopoledne a na 13. hodinu je plánováno vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií (akce však potrvá do 22. hodiny). „Srdečně uvítáme milovníky vína i ty, kteří se s víny teprve seznamují! Pro nepijící doprovod je možná návštěva zámku, muzea přírodovědy, muzea trampingu a babiččina dvorečku s živými zvířaty. V neděli proběhnou v areálu zámku farmářské trhy,“ zve Petr Dujka s rodinou do Doudleb nad Orlicí.

Naši - vaši furianti

Kdy: v sobotu 13. dubna od 19.00

Kde: v Kodymově národním domě v Opočně

Za kolik: 150 korun (předprodej v Informačním centru Opočno)

Proč přijít: Těšte se na komedii v podání Divadelní sešlosti České Meziříčí. Jde o volnou adaptaci snímku Vladislava Vančury z pera Romana Bednáře zasazenou do místního prostředí.

MINI pivní slavnosti

Kdy: v sobotu 13. dubna od 14.00

Kde: v Minibaru U Lucie ve Vamberku

Proč přijít: Mini pivní slavnosti nabídnou na čepu piva z pivovarů Bernard, Rychtář, Tvinberg, kocour, Jadrníček a Chomout. Od 20.00 zahraje živá hudba - The English Men. Rezervace je nutná.

Tipy od sousedů z Hradecka

Koncert Goji a Fousáč

Kdy: pátek 12. dubna od 19 hodin

Kde: Klub č.p. 4, Hradec Králové

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: V Klubu č.p. 4 v historickém centru Hradce Králové zahraje hradecká kapela Goji s písničkářem, který si říká Fousáč.

Petr Fejk: Jak se dělá zoo

Kdy: pátek 12. dubna od 18 hodin

Kde: Kulturní dům Dvorana Smiřice

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Těšit se můžete na dvouhodinovou talkshow plnou výjimečných zkušeností a příběhů se zajímavými zvířaty a lidmi, doplněnou o projekci unikátních fotografií. Akce bude zakončená autogramiádou a prodejem knih s osobním věnováním. Petr Fejk bude vyprávět o těžkých začátcích, o povodni a o tom, jak se ze staré zoo stala jedna z 10 nejlepších na světě. Petr Fejk je bývalý ředitel pražské zoo (1997–2009) a jeden z nejznámějších manažerů v ČR. Dnes především přednáší a publikuje. V roce 2021 vydal knihu vzpomínek Jak se dělá zoo.

Koncert Sour Sugar a Influs

Kdy: pátek 12. dubna od 19.30 hodin

Kde: Hradecká sýpka, Hradec Králové

Proč přijít: V jedinečném prostoru Hradecké sýpku nedaleko nádraží se v pátek představí dvě kapely - InFlus a Sour Sugar. Čekejte hudbu inspirovanou kapelami, jako jsou Nirvana, Queens of the Stone Age či The Smashing Pumpkins.

Line-up:

19.30 doors

20.00 Sour Sugar

21.00 Influs

Mezinárodní výstava koček

Kdy: sobota 13. až neděle 14. dubna

Kde: Hotel Černigov, Hradec Králové

Za kolik: dospělí 100 korun, děti a důchodci 50 korun

Proč přijít: Mezinárodní výstava ušlechtilých koček v Hradci Králové se koná od soboty do neděle v Kongresovém sále hotelu Černigov. Těšit se můžete na kočky a koťata různých plemen. V sobotu i v neděli je výstava otevřená od 9.30 do 17 hodin.