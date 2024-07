Nemáte ještě plány na poslední červencový víkend? Třeba vás inspiruje naše pestrá nabídka. Mnohé jistě přiláká rokytnická pouť a neopakovatelná atmosféra jako ze Skotka díky Horalským hrám. Můžete se však vydat také na výšlap do Neratova a další akce.

Anenská pouť

Kdy: do 28. července

Kde: v Rokytnici v Orlických horách

Proč přijít: Tradiční akce na svatou Annu v Rokytnici v Orlických horách láká na duchovní i kulturní program plný zábavy. Jeho součástí je už během týdne letní kino v zámeckém parku a poutní mše. V pátek odpoledne od 16.00 je připravena komentovaná prohlídka zámeckého kostela Nejsvětější Trojice s průvodcem. O hodinu později si můžete užít hudbu pro dobrou náladu v párty stanu na náměstí. V 18.00 začne poutní mše v kapli sv. Anny v Rokytnici a v 19.00 koncert Crazy Dogs v párty stanu. Ve 22.00 vypukne na fotbalovém hřišti, kde bude následovat hudební večer se skupinou Ro(c)k v garáži. V párty stanu na náměstí to v tu dobu ožije diskotékou s Dj Pepou Mertlíkem. Lákavý pak bude obzvlášť sobotní program, který nabídne řemeslný jarmark v areálu zámku, středověké písně, historický šerm, orientální tance, žonglérský workshop… Ani v tento den odpoledne nebude chybět možnost komentované prohlídky zámeckého kostela, městem projde průvod šermířů, akrobatů, herců ad., uvidíte ukázky velkých papoušků. V neděli dopoledne se uskuteční hlavní poutní mše svatá v rokytnickém kostele Všech svatých. Pro děti je v tu dobu nachystáno loutkové představení v párty stanu a Divadlo Kozlík zahraje další ještě odpoledne. Program zakončí v odpoledních hodinách koncert Uni Big Bandu Vamberk.

close info Zdroj: archiv pořadatelů zoom_in

Horalské hry

Kdy: v sobotu 27. července od 10.00

Kde: v zámeckém parku v Rokytnici v Orlických horách

Proč přijít: Vskutku atraktivní podívanou na netradiční klání v několika disciplínách si můžete užít na Horalských hrách, patří k nim hod kládou, kamenem, okovaným závažím, balíkem slámy či farmářský běh. Finále je na programu mezi 17. a 19. hodinou. Těšit se můžete na oživlé keltské tábořiště, výuku skotských tanců, vystoupení dudáckého bandu, Whisky bar, odbornou degustaci, dětský koutek, workshopy, soutěže, lukostřelbu, přetahovaní lanem, pivní štafetu, během dne zahrají The Rebels Pipers a od 20 hodin začne koncert Rí Ra a Curlies.

Stepkeův pochod

Kdy: v sobotu 27. července od 11.00

Kde: v 11.00 odjezd z náměstí v Rokytnici v Orlických horách k parkovišti Mezivrší mezi Komářím a Anenským vrchem

Proč přijít: Vydejte se na Stepkeův pochod, po stopách prvního neratovského osadníka - tedy alespoň podle pověsti, kterou po sobě zanechal kronikář Eduard Alliger. „Přišel, zarazil do země hůl a řekl: Tady bude stát koryto na vodu! Hůl na znamení souhlasu zapustila kořeny a rozkošatila se v mohutný strom,“ píše kronikář. Mělo to být někdy mezi lety 1540 až 1550. A tento strom tady prý stával až do přelomu 19. a 20. století, kdy byl skácen. V cíli v Neratově je připraven bohatý raut a prezentace Osídlování údolí horní Orlice. Každý obdrží na startu účastnickou kartu, mapu Neratova a formulář soutěžního testu.

close info Zdroj: archiv pořadatelů zoom_in

Dětské prohlídky rychnovského zámku

Kdy: v sobotu 27. července od 10.00 - 12.00

Kde: v Kolowratském zámku v Rychnově nad Kněžnou

Proč přijít: Rychnovský zámek se otevírá i dětem. Přijďte prožít nezapomenutelné sobotní dopoledne v zámeckých komnatách. Potkáte opravdovou paní hraběnku, sejdete se se slavným architektem Janem Blažejem Santini Aichelem, možná zahlédnete zámeckou bílou paní Bohunku, pohladíte zebru nebo budete závodit ve spojovací chodbě. Kapacita dětských prohlídek je 20 dětí, jsou bez doprovodu rodičů a vhodné jsou od 6 let věku. Prohlídka trvá asi hodinu.

Komentované prohlídky Španělových varhan

Kdy: v neděli 28. července 17.30 - 19.00

Kde: v zámeckém kostele Nejsvětější Trojice v Rychnově nad Kněžnou

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Přijměte pozvánku na prohlídku vzácných varhan v zámeckém kostele Nejsvětější Trojice. Dvoumanuálové mechanické varhany postavil v roce 1843 varhanář Jiří Španěl mladší z Rokytnice v Orlických horách. Jak dokládá i kronika varhanářské rodiny Guthů, byly tyto varhany již v době svého vzniku hodnoceny jako mimořádné dílo. Dodnes je tento nástroj považován za jeden z největších mechanických dvoumanuálových nástrojů v Čechách /Zdroj: Vzkříšené varhany.cz/.

150 let železniční stanice Týniště nad Orlicí

Kdy: o víkendech od 13.00 do 17.00

Kde: vodárenská věž v Týništi nad Orlicí

Proč přijít: Akci pořádá Spolek přátel města Týniště nad Orlicí - V letošním roce si připomínáme 150 let od zahájení provozu na železniční trati Hradec Králové - Týniště nad Orlicí - Letohrad (Kyšperk). V roce 2025 se k tomu připojí stejné jubileum trati Choceň - Náchod - Broumov. Těmto výročím bude věnována výstava v letním muzeu Vodárenská věž (červenec - srpen, soboty a neděle 13 - 17 h).

Výstava Hrady a zámky – dřevořezby a obrazy

Kdy: do 31. července

Kde: v části bývalé kuchyně zámku Opočno

Za kolik: vstup volný z II. nádvoří

Proč přijít: Přijďte omrknout výstavu prací Josefa Noska a Nikoly Lesákové, výstavu Hrady a zámky v dřevořezbách a obrazech.

close info Zdroj: archiv pořadatele zoom_in

Pohádková expozice Brekeke - svět vodníků

Kdy: od 22. června do 30. září

Kde: v zámecké studniční věži v Opočně

Proč přijít: Vyrazte s dětmi na autorskou výstavu Šárky Rusínové v areálu zámku Opočno ve studniční věži (tzv. hladomorně), pobaví děti i dospělé. Otevírací doba shodná s provozní dobou zámku, v měsíci červenci a srpnu je otevřeno do 16.00.

close info Zdroj: archiv pořadatele zoom_in

Mohlo by vás také zajímat: Oheň trampů plane u doudlebského zámku. Muzeum láká na novinky