Prosedět druhý červencový víkend doma by byla věčná škoda, zvlášť, když se toho na Rychnovsku tolik děje. Podhradí v Potštejně ožije letním festivalem s kapelou Mirai, ale nudit se určitě nebudete ani na zámcích, kde vás čekají speciální prohlídky, zmrzlinový festival i promenáda v roztodivných kloboucích. A Orlické hory, ty budou žít Říčkovým Golemem. Vybírejte z naší bohaté nabídky tipů na prima akce.

Noční prohlídky zámku s hraběnkou Andreou Kolowrat Krakowskou

Kdy: v pátek 12. a sobotu 13. července od 18.00 a 20.30

Kde: v Kolowratském zámku v Rychnově nad Kněžnou

Za kolik: Cena vstupenky je pro dospělého 399 korun, pro děti do 15 let, studenty a seniory 299 korun, zlevněné vstupné pro ZTP (po předložení průkazu) je 249 korun

Proč přijít: V Rychnově nad Kněžnou navazují na loňské velmi úspěšné prohlídky kolowratského zámku s hraběnkou Andreou Kolowrat Krakowskou. Těšit se můžete na prohlídku zámeckých interiérů, unikátní spojovací chodby i zámeckého kostela Nejsvětější Trojice. To vše s autentickým a poutavým výkladem. Zažijete večer plný osobních vzpomínek a rodinných příběhů. „Bude mi velkým potěšením osobně provést návštěvníky rychnovského zámku a představit jim jeho zákoutí i střípky z naší rodinné historie. Pro rod Kolowratů je zámek domovem, a budu proto velmi ráda, když si naši hosté z návštěvy odnesou nevšední zážitek a třeba i příjemnou vzpomínku,” říká hraběnka Andrea Kolowrat Krakowská.

close info Zdroj: archiv Kolowratského zámku v Rychnově nad Kněžnou zoom_in

Zmrzlinový den na zámku

Kdy: v sobotu 13. července od 10.00 do 17.00

Kde: na nádvořích zámku Opočno

Za kolik: jednotné vstupné 60 korun, děti do 5 let zdarma

Proč přijít: V sobotu 13. července 2024 se na zámeckých nádvořích koná příjemná akce plná lahodných zmrzlin různých druhů, tvarů a chutí. Od tradičních až po ty neobvyklé… Opočenská mlékárna je známá svou dlouholetou výrobou zmrzlinových směsí, přijďte ochutnat nejen tu výbornou opočenskou. Navíc si můžete užít bohatý doprovodný program pro celou rodinu.

Říčkovský Golem

Kdy: v sobotu 13. července od 10.00 do 14.00

Kde: Pastviny, Ski Centrum Říčky

Proč přijít: „Opět po roce pro vás chystáme další ročník oblíbeného horského triatlonu Říčkovský Golem 2024. Plavání v přehradní nádrži Pastviny – cyklistická část z Pastvin do Říček – běh v okolí Ski centra Říčky. To vše vás čeká v sobotu,“ zvou pořadatelé. Stále je možné se přihlásit do závodu také na místě v den konání. Funkční triko, které online přihlášení mají v ceně startovného, bude možné koupit na místě za cenu 250 korun.

Mirai Summer Fest 2024

Kdy: v sobotu 13. července od 15.00

Kde: na Bělisku pod hradem Potštejn

Za kolik: pro děti 299 korun, běžné vstupné 949 korun pro návštěvníky starší 11 let, VIP zóna a Meet & Greet 1999 korun

Proč přijít: „Dovezeme léto až k vám domů! Hromada zábavy, skvělé jídlo, drinky a kapela Mirai, jak jste ji nezažili.

Takový bude MIRAI SUMMER FEST 2024 ve čtrnácti městech napříč republikou! Rozhodli jsme se, že je po letech hraní na letních festivalech čas na změnu. Chceme s vámi v roce 2024 zažít něco nového a speciálního, co jsme spolu ještě nezažili. Něco, co bude mít festivalový vibe, ale zároveň nám umožní být s vámi, našimi fanoušky, tak blízko, že si navzájem koukneme do očí, podáme si ruku a zahrajeme songy z našeho zpěvníku. Zahrajeme vám akusticky i na pořádné stage, dáme si speciální drink, který jsme pro SUMMER FEST vymysleli a možná si i jeden spolu namícháme. Prožijete s námi den plný zážitků, který zakončíme pořádnou afterparty. Těšíme se na Vás!“ vzkazuje kapela Mirai.

close info Zdroj: archiv pořadatele zoom_in

Promenáda v kloboucích

Kdy: v neděli 14. července od 13.00 do 15.00

Kde: ze zámku Doudleby nad Orlicí do zámělského hostince U Karla IV

Proč přijít: Promenáda v kloboucích je oblíbenou akcí, která je přehlídkou nápaditosti účastníků. Zručné ruce dokážou vytvořit až neuvěřitelné pokrývky hlavy a jejich dekorace. Přesvědčte se sami, přijďte je omrknout nebo se pochlubte s vlastními. Čeká vás příjemné odpoledne, soutěž o nejoriginálnější pokrývku hlavy a také procházka z doudlebského zámku podél Divoké Orlice.

close info Zdroj: archiv pořadatele zoom_in

Perla aristokratického klasicismu a měšťanského biedermeieru rodiny Kinských

Kdy: v sobotu 13. července od 10.00, 13.00 a 15.00

Kde: v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí

Proč přijít: Nenechte si ujít speciální komentované prohlídky pod názvem: Perla aristokratického klasicismu a měšťanského biedermeieru rodiny Kinských. Tyto komentované prohlídky jsou v délce cca 120 min. Raději si je rezervujte na: info@zamekkostelecno.cz.

close info Zdroj: Nový zámek Kostelec nad Orlicí zoom_in

Usmívání, výstava výtvarníka Pavla Matušky

Kdy: do 27. října každý den kromě pondělí od 10.00 do 17.00

Kde: Galerie Kinský v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí

Proč přijít: Galerie Kinský se opět mění v galerii světovou. Po několika letech se k nám vrací mistrovská díla výtvarníka Pavla Matušky. Jeho laskavý humor je jedinečný, přijďte ho také trochu načerpat.

Pohádková expozice Brekeke - svět vodníků

Kdy: od 22. června do 30. září

Kde: v zámecké studniční věži v Opočně

Proč přijít: Vyrazte s dětmi na autorskou výstavu Šárky Rusínové v areálu zámku Opočno ve studniční věži (tzv. hladomorně), pobaví děti i dospělé. Otevírací doba shodná s provozní dobou zámku, v měsíci červenci a srpnu je otevřeno do 16.00.

close info Zdroj: archiv pořadatele zoom_in