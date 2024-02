Jak a kde si v našem regionu užít další únorový víkend? Opět pro vás máme pravidelnou várku tipů, podívejte se.

HRADECKO

Vernisáž výstavy Ethery - Alžběta Kopecká a Vlasta Samohrdová

Kdy: pátek 16. února od 17.30 hodin

Kde: Galerie Škroupovka, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: "Pro fotografku Alžbětu Kopeckou jsou ethery těkavými hmotami, jež na fotografiích vidíme materializované. V realitě je spíše tušíme nebo cítíme. Sochařka Vlasta Samohrdová vnímá těkavost vzpomínek, jež se snaží zachytit různými materiály, od těch věčných až po ty dočasné. Těkavé, neklidné, vrtkavé, přelétavé, toulavé a sotva viditelné věci jsou v našich životech často důležitější než to, co je hmotné a zjevné. A to je téma pro umění," uvádějí k výstavě pořadatelé. Úvodní slovo pronese kurátorka Martina Vítková, o doprovodný program se postará Herbal Dentist.

Divadelní představení Meta

Kdy: sobota 17. února od 19.30 hodin

Kde: Divadlo Jesličky Josefa Tejkla, Hradec Králové

Proč přijít: Divadlo Lůza jako první český soubor uvádí hru světoznámého švédsko-izraelského dramatika, filozofa a bývalého profesionálního hráče softbalu Johana Esburga. Scénář: Johan Esburg, překlad a režie: Jan Nevečeřal, produkce: Petra Hlaváčková. Hrají: Miroslav Vrbický, Daniela Mészárosová, Kryštof Hrda a Anna Blažková.

Kostičková výstava

Kdy: sobota 17. února až 25. února

Kde: SOŠ Veterinární, Hradec Králové - Kukleny

Za kolik: Děti 80 Kč / Dospělí 100 Kč

Proč přijít: Kostičková výstava Lego stavebnic bude opět v Hradci Králové, a to ve školní tělocvičně SOŠ Veterinární na adrese Pražská třída 68. Otevřeno bude po celé jarní prázdniny, o víkendech od 9 do 17 hodin a ve všední dny od 12 do 17 hodin. Na výstavě návštěvníky čeká velká herna plná aktivit a dále stovky stavebnic, RC modely na dálkové ovládání, herní kolejiště s několika vláčky k vyzkoušení, velká dioramata Harry Potter, Minecraft či Friends, sochy pokémonů v životní velikosti a spoustu další zábavy. Přezůvky s sebou. Veškeré informace naleznete na webu: www.dumkostek.cz/vystava.

Dětský karneval

Kdy: neděle 18. února od 15 do 17 hodin

Kde: Kulturní dům Nechanice

Za kolik: Dospělí a děti od 3 let: 100 Kč

Proč přijít: Město Nechanice zve na dětský karneval. Masky jsou vítány.

Výstava stavebnic v Hradci Králové

Kdy: od neděle 18. února do 25. února

Kde: ZŠ Štefcova, Hradec Králové

Za kolik: Dospělí: 70 Kč / Děti do 15 let, ZTP: 40 Kč

Proč přijít: Na výstavě stavebnic uvidíte diorama Minecraftu, Jurského parku a středověku, pojízdné vlaky, pirátské plachetnice, filmové a historické sety a výstavu minifigurek, k dispozici bude herní koutek. Výstava se koná v prostorách ZŠ Štefcova.

JIČÍNSKO

Sokolské šibřinky

Kdy: sobota 17. února ve 14.00 hodin

Kde: sokol, Lázně Bělohrad

Za kolik: vstupné na odpolední program dobrovolné, večerní zábava pro dospělé 180 korun

Proč přijít: Oprašte masky a přijďte si s dětmi užít program plný soutěží a tance. Čeká na vás spousta zábavy a také nějaké odměny. Hudbu zajistí Honza Sál. Občerstvení zajištěné Hospůdkou z Vřesníku.

Program:

14:00 - 14:25 Zahájení, Průvod masek, Soutěže a tancování

14:25 - 14:35 Vystoupení mažoretek z Hořic

14:35 - 15:00 Soutěže a tancování

15:00 - 15:05 Vystoupení HIP-HOP

15:05 - 17:00 Soutěže a tancování + finále s balónky pro všechny děti

Zábava pro dospělé - K tanci a poslechu hraje pop-rocková kapela " 2Night " z Podkrkonoší. Hrají spoustu rockových a popových písní, které máte rádi, a stále rozšiřují repertoár o nové písně plné drajvu. Občerstvení zajištěné Hospůdkou z Vřesníku.

Pozvánka:

8. Jičínský bál

Kdy: pátek 16. února v 19.00 hodin

Kde: Masarykovo divadlo, Jičín

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Již osmé pokračování oblíbeného Jičínského bálu, tentokrát s podtitulem „Škola, základ života“, inspirovaným 400. výročím založení jičínského gymnázia. Tematické oblečení vítáno! Hrát a pět budou „Bylo nás pět“, těšit se můžete mimo jiné na předtančení členů tanečního klubu TK KZMJ či školní bufet na malém sále.

NÁCHODSKO

Maškarní merenda ve Studnici

Kdy: pátek 16. února v 19.00 hodin

Kde: sokolovna, Studnice

Za kolik: vstupné 100 korun, masky 70 korun

Proč přijít: Obec Studnice pořádá tradiční maškarní zábavu. Zahraje kapela Comeback. Občerstvení zajištěno. Vstup je možný od 18:00 začátek akce od 19:00 hodin.

Skautský karneval v Náchodě

Kdy: sobota 17. února od 14.30 hodin

Kde: T. J. Sokol Staré Město, Náchod

Za kolik: vstupné 40 korun

Proč přijít: Junák - český skaut, středisko Náchod, z. s. vás zve v sobotu 17. února od 14:30 do 16 hodin na karneval s názvem Sněhurka a sedm trpaslíků, který se uskuteční v TJ Sokol ve Starém Městě.

RYCHNOVSKO

Benefiční přednáška: Chuť a umění žít

Kdy: v pátek 16. února od 18.00

Kde: Elada Bystré u Dobrušky

Za kolik: 10 korun + dobrovolná sbírka na podporu A Rocha

Proč přijít: Přednáší Marek „Orko“ Vácha. Český římskokatolický kněz, teolog, molekulární biolog, bioetik, pedagog, spisovatel a skaut se specializuje na otázky evoluční biologie, lékařské a environmentální etiky.

Šedivinská škola zve do světa výšivek: historických i těch současných

Skautský ples plný kouzel

Kdy: v sobotu 17. února od 20.00

Kde: v kulturním domě v Dobrušce

Za kolik: 200 korun k sezení, 150 korun k stání

Proč přijít: Junák - český skaut Dobruška Vás zve na Skautský ples plný kouzel, k tanci a poslechu zahraje skupina Streyci.

Karneval

Kdy: v neděli 18. února od 15.00

Kde: v Hostinci u Hubálků v Kostelecké Lhotě

Za kolik: děti 10 korun, dospělí 20 korun

Proč přijít: Na akci zvou Kostelecký okrašlovací spolek, Hostinec u Hubálků a ProJunior.eu. Těšte se na hry, soutěže, tanec i štěstíčko.

O dvanácti měsíčkách

Kdy: v neděli 18. února od 15.00

Kde: v Kulturním domě v Týništi nad Orlicí

Za kolik: 70 korun

Proč přijít: Čeká vás loutková pohádka plná písniček a humoru, v níž se děti dozvědí, jak to dopadne s Maruškou a hravou formou se naučí názvy měsíců. Představení uvede Divadlo Malé čarodějnice.

Sejdeme se U Proroka. V Neratově se utkají týmy v pohádkovém kvízu

TRUTNOVSKO

12. Reprezentační ples města Trutnova

Kdy: sobota 17. února od 20.00 hodin

Kde: UFFO, Trutnov

Za kolik: vstupné 590 korun

Proč přijít: Na 12. ročníku reprezentačního plesu města zahraje k tanci a poslechu BOOM!Band, vystoupí zpěvačka Monika Absolonová a celým večerem vás provede televizní a divadelní herec Denis Šafařík. Můžete se těšit i na barmanskou show, soutěž o ceny či fotokoutek.

Pozvánka:

Dětské maškarní šibřinky

Kdy: neděle 18. února od 14.00 hodin

Kde: sokolovna, Dolní Kalná

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Pokud hledáte zábavu pro nedělní odpoledne, přijďte si užít dětské maškarní šibřinky do Dolní Kalné! Můžete se těšit na bohaté občerstvení, zábavný program pro děti a spoustu tomboly.