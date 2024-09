Filmaře natáčení seriálu F. L. Věk přivedlo také na východ Čech - do Dobrušky, Opočna na Rychnovsku a také do Nízké Srbské, Machova, Broumova, Slavoňova a v neposlední řadě do Nového Města nad Metují.

Jde o adaptaci slavného románu Aloise Jiráska z doby národního obrození. V knižní podobě ho tvoří pět svazků a dějová osa všech pěti dílů sleduje osudy studenta a později dobrušského kupce Františka Ladislava Věka a jeho rodiny. Jirásek se přitom nechal inspirovat pro postavu hlavního hrdiny životem dobrušského rodáka a buditele Františka Vladislava Heka.