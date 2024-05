Kam o třetím květnovém víkendu? Lákat bude nejen Potštejnská pouť

Ještě nemáte plány na třetí květnový víkend? Máme pro vás plno tipů z Rychnovska, z nich si jistě vyberete. Mnozí z vás nenechají ujít už tradičně Potštejnskou pouť, ale vyrazit můžete i za sportem na skuhrovský hrad, na pohádkovou stezku do Křovic, na Farmářské trhy do Doudleb či za objevováním přírody do Opočna.

Potštejnská pouť pořádně rozčeřila jindy poklidnou atmosféru obce. | Foto: Deník/Jana Kotalová