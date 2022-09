„Chybí tu vodovod. Je tady už čtrnáct vrtů, tím pádem voda jde pořád níž. Navíc nám ji bere lom z druhé strany. Tady na kopci máme jen to, co naprší. Bereme pouze povrchovou vodu a letos je sucho hodně znát, šetříme,“ říká Josef Horčička, který v obci žije už několik let.

Ani v dolní části obce není lépe. „Myslím si, že je to i lomem, který odvodňují kvůli těžbě. Potok tady byl celoročně plný, teď je vyschlý. Tam je vrt, tamhle mají vrt, my máme studnu, ale vody je málo. Soused přes barák už dlouho žádnou vodu nemá, vozí si ji v nádržích. Bojíme se, abychom nedopadli jako on,“ uvádí Magdalena Vanšurová.

Vybudování vodovodu by stejně jako Horčička přivítala. Jiní ho však odmítají. „Byla tady jakási anketa. Ale muselo by mít zájem 80 procent lidí a přihlásilo se jich asi 60 procent. Někteří lidi se nepřihlásili i proto, že by šla stavba přes jejich pozemek. Jsem na ty lidi dost naštvaná. Mohl tady být vodovod a zároveň kanalizace, která stejně jednou bude muset být,“ tvrdí Vanšurová.

Není kde stavět

Není to jediný problém. Věkový průměr zdejších obyvatel byl ke konci loňského roku necelých padesát let, po Slavhosticích jsou Proruby z tohoto hlediska druhou nejstarší obcí v celém Královéhradeckém kraji.

Příležitostí pro stavbu dalších domů tu podle místních moc není. „Moc pozemků pro stavbu tu není, je tu elektrické vedení, tamhle se vyskytují různí vzácní brouci, také se tam nemůže stavět. Není to jednoduché,“ přibližuje některé překážky Magdalena Vanšurová.

„Chalupáři trošku pozemků mají, ale jinak jich tady moc není. Někteří mladí by měli zájem tu zůstat, dvě rodiny už tu jsou. My jsme taky přivandrovalci, koupili jsme tady chalupu, máme kus zahrádky a líbí se nám tu. Akorát dříví, to je dřina, protože tady topíme zásadně dřevem,“ svěřuje se Horčička.

I přes omezené možnosti pro bydlení se ale nyní Proruby začínají pomaličku omlazovat. „Máme tu teď dvě nebo tři mladé rodiny. Automobilka už zasahuje až k nám a v Rychnově už dnes není možné koupit pozemek, protože metr čtvereční stojí 2,5 tisíce korun a lidé na to přestávají dosahovat. U nás je bydlení relativně levnější než jinde a dojíždění do práce od nás je skousnutelné, proto se tu mladí začínají trochu chytat. Brzdí nás několik prázdných chalup, které nejsou obsazené ani nijak využité, lidi si je přesto drží a není možné s nimi hnout, aby je prodali,“ poukazuje na jeden z problémů starosta Karel Malátek.

Pozemky jsou tu navíc hodně svažité a možnosti výstavby omezené. „Stavebních pozemků je málo, ale něco tu je a my s tím samozřejmě plánujeme do budoucna pracovat. Určitě ale nechceme žádný satelit, jak je na vesnicích módou. K nám se to vůbec nehodí. Lidi pak mezi sebou staví betonové zdi, jak máme zkušenost z okolních vesnic, kde satelit je,“ říká starosta.

Strasti všedního dne

S čím mohou případní zájemci, kteří se tu chtějí usadit, počítat? Zdražování plynu či narůstající hrozba, že nebude, místní trápit nemusí. Plynovod tudy nevede. „Lidi tu topí dřevem a uhlím. My les nemáme, máme čerpadlo a dali jsme teď honem fotovoltaiku,“ popisuje Vanšurová.

Obchody z mnoha vesnic zmizely a i ten prorubský je zavřený už léta, zůstal je nápis Smíšené zboží. Otevřít si prodejnu na vesnici, kde podle údajů statistiků žije jen 48 obyvatel a ostatní sem zajíždějí na chalupy, by ani žádné terno nebylo. A také hospodu, která vždy bývala jakýmsi středem dění života na venkově, byste hledali marně. Místní se prý ale scházejí alespoň v jakémsi svém klubu.

Do obecní kasy plynou příjmy hlavně z lesů, které Proruby vlastní. To, že se znovu osamostatnily, starostu určitě nemrzí. „Podařilo se nám spousta věcí. Teď doděláváme obecní budovu, chceme ji zateplit, instalovat fotovoltaiku, protože se nám tam nastěhoval oddíl stolního tenisu, což je pozitivní. Přineslo to obci nový náboj. Je to začátek, ale já věřím tomu, že to pomůže i návratu mladých, kteří se tu víc usadí. Uděláme pro to maximum," dodává Malátek.

Vodovod: ano či ne? Někteří lidé raději investují do vrtů



Názory na vybudování vodovodu, který někteří obyvatelé Prorub tolik postrádají, se v obci rozcházejí.A potvrzuje to i místní starosta Karel Malátek: "Anketa kvůli vodovodu proběhla a lidi nemají zájem," vysvětluje důvod, proč se nakonec obec k jeho výstavbě neodhodlala. "Co se týče zájmu, dostali jsme se jen na 56 procent, takže bychom stejně nesplnili podmínky pro dotaci. Máme založené, jak se kdo vyjádřil. Byly tam takové odpovědi jako: Přitáhněte to k hranici mého pozemku, uvidím kolik bude stát kubík vody a podle toho se připojím nebo nepřipojím. Nebo: jestli půjde vodovod přes můj pozemek a půjde k sousedovi, s kterým nemluvím, tak to nedovolím," popisuje starosta reakce, s nimiž se setkal.



Někdy až vzbuzují úsměv. Lidem, kterým chybí voda a šetří s ní, jak mohou, ale určitě do smíchu není.



"Neříkáme ne, ale neprošlo to. Už máme u nás třináct vrtů a dva se budou ještě dělat. Nevěřím tomu, že lidi, kteří mají vrt, by se připojili. Situace je pro ně tím vyřešená. Mají se nadstandardně dobře, když jsou schopni dát půl milionu korun za 150metrový vrt místo 50 tisíc korun za přípojku. Přitom by měly vodovod s kvalitní vodou a stabilní dodávkou. Ne všude se také vrty povedly.



Nám se zaplaťpánbůh povedl vrt u obecního baráku, kde je kohout vyvedený ven a kam si lidé zadarmo chodí točit vodu, alespoň toto jsme udělali," vysvětluje Karel Malátek.

Z historie obce

Minulost obce je spjatá s historií potštejnského a velešovského hradu a také potštejnského zámku. První zmínka o Prorubech se datuje k roku 1497. Samostatnou obcí se staly od roku 1848. Roku 1869 měly 359 obyvatel, od té doby jejich počet klesal až k dnešním zhruba pěti desítkám. Kronika psaná od roku 1932 uvádí, že obec byla původně situována jako podhradí k hradu Velešovu s devíti staveními nazývanými Vápenka. Z nedostatku půdy k obdělávání byl v místě nynější vesnice prorubán les a obec přesunuta. Obyvatelstvo se živilo převážně zemědělstvím a lesnictvím. Později též tkalcovstvím, krajkářstvím a obuvnictvím. Po vzniku průmyslu v okolních městech spočívala obživa většiny obyvatel v tzv. kovozemědělství, kdy se za prací dojíždělo do měst a v místě byla obdělávána menší políčka a obhospodařován kousek lesa.

V 17. století byl v obci malý obilní mlýn, jehož osud zpečetila povodeň. Od roku 1827 byla v obci zřízena škola, ve které se vyučovalo až do roku 1973. V roce 1898 byl ustaven Sbor dobrovolných hasičů, který též zanikl v 70. letech dvacátého století. Spojení s okolím bylo až do konce 19. století zajišťováno polními a lesními cestami a pěšinami. V roce 1897 byla vybudována silnice od Záměle k Malým Lhotám a v roce 1908 silnice k Polomi nákladem obcí Proruby a Polom. Od roku 1929 je obec elektrifikována. Současně s tím bylo instalováno i veřejné osvětlení.

Po druhé světové válce odešlo z obce asi 50 lidí, byl to důsledek osidlování pohraničí. Od roku 1960 byl národní výbor přemístěn do obce Polom a z Prorub byla osada. V roce 1964 došlo ke spojení obcí Malé a Velké Lhoty ve Lhoty u Potštejna nad Orlicí a a jejího sloučení s obcí Polom a osadou Proruby s národním výborem ve Lhotách. Od roku 1989 vystupují Proruby opět jako samostatná obec s vlastní správou - obecním úřadem. (Zdroj: web obce Proruby)