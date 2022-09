"Téma, které mezi lidmi rezonuje, je primárně doprava. Kvůli zvětšující se průmyslové zóně je doprava v Rychnově opravdu špatná. Dlouhé kolony, špatné ovzduší z výfukových plynů atd. Obchvat Rychnova by měl být na prvním místě v řešení. Dále by mělo být vyřešeno parkování - ideálně udělat parkoviště u Lidlu z bývalého autobusového nádraží," navrhuje David Stejskal z Rychnova nad Kněžnou.

Obdobně vnímají problematické oblasti v Rychnově i další respondenti, které jsme oslovili. Také Silvie Raim zařadila mezi nejdůležitější témata letošních komunálních voleb řešení dopravní situace a spolu s tím i řešení nedostatku parkovacích míst: "To si myslím, že lidi může hodně trápit, nás to trápí. A obchvat - ten se řeší už dost dlouho."

Jak se zdá, úkolů na vítěze komunálních voleb v Rychnově čeká i v nadcházejícím volebním období dost.

V indexu kvality života Rychnov poskočil výše

Jak si jinak Rychnov nad Kněžnou celkově vede? V žebříčku kvality života za loňský rok si o dvě pozice polepšil a pohybuje se dokonce mezi prvními 22 v celém Česku, z Královéhradeckého kraje ho předhonilo jen krajské město.

Hodně se zdejším regionem zacloumal prudký rozvoj kvasinské automobilky, která je největším zaměstnavatelem v kraji. Rychnovsko si tak drží jednu z nejnižších mír nezaměstnanosti v zemi. Určitou daní za to je, že se města a obce, kde doposud chybí obchvaty, dusí pod náporem husté dopravy, Rychnov nad Kněžnou nevyjímaje. Na druhou stranu díky rozvoji průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a vládnímu usnesení však do zlepšení veřejné infrastruktury přitékají miliardy korun a z toho mnohamilionové dotace pomáhají některým městům i v bytové výstavbě, právě jejich nedostatek se stal také jednou z velkých bolístek.

O Rychnově nad Kněžnou



První písemná zmínka o něm pochází z roku 1258, kdysi zde stával i hrad. Dnes je jeho dominantou barokní Kolowratský zámek, který patří ke zdejším největším turistickým lákadlům. Po restituci se vrátil do rukou rodu Kolowrat Krakowský Liebsteinský. Kromě zámecké expozice si tu můžete prohlédnout i expozice Muzea a galerie Orlických hor. Mezi rychnovské významné rodáky patří například František Martin Pelcl, Karel Poláček, ale i Rudolf Rokl.



Rychnov nad Kněžnou má v současné době necelých 11 tisíc obyvatel. V tomto městě se také roku 1911 začala psát historie jedné ze zdejších nejznámějších firem a značky FAB (dnes tradice výroby pokračuje po novou společností ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o.).

Přibývají stovky bytů

V posledních letech zažívá velký stavební boom i Rychnov nad Kněžnou. "Město Rychnov nad Kněžnou vybudovalo za poslední volební období celkem 16 nových nájemních bytů a ve výstavbě je další bytový dům se 16 nájemními byty. Stavba má být dokončena v polovině roku 2023," uvedl starosta Rychnova nad Kněžnou Jan Skořepa.

Jak připomíná, město dává zelenou rovněž developerským projektům. "Celkem se jedná o výstavbu asi 240 bytů v lokalitě Javornická. Město také podpořilo další developerský projekt, který se doposud nezačal realizovat. Zde má být cca 150 dalších bytů. Jak výstavba městských bytů, tak developerská výstavba je samozřejmě doprovázena výstavbou odpovídajícího počtu parkovacích míst v souladu s podmínkami územního plánu. Město Rychnov nad Kněžnou nad rámec výše uvedených parkovacích míst vybudovalo v současném volebním období dalších 50 parkovacích míst v oblasti sídliště Mírová," doplnil starosta.

Jedno místo na byt dnes nestačí

Parkování je i přesto stejně jako v řadě dalších měst pro mnohé majitele aut v Rychnově dennodenním problémem a řeší otázku: kam s ním?

"Parkování je určitě velký problém všude, kam se podíváte, tam všude stojí auta. To, že postavili nové baráky, je sice hezké, ale fůra těch lidí pak neví, kde má zaparkovat. Je to i o tom, že většinou teď má každá rodina dvě auta a je jasné, že kapacita je omezená. Dnes je to nastavené, že pro jeden byt je vyčleněné jedno parkovací místo. I my máme dvě auta. Máme sice garáž, ale je tady spousta jiných, kteří ji nemají. Když přijedete večer, nezaparkujte, protože lidé z domů za námi nemají kde stát, tak dávají auta až sem," ukazuje na příkladu jednoho z míst na sídlišti Mírová Martina. "Kdyby město nechalo vybudovat parkovací dům, myslím, že by to lidé ocenili," míní.

Další žena, která do Rychnova dojíždí za prací, upozorňuje na nedostatek parkovacích míst v Javornické ulici, někteří řidiči prý proto odstavují svá auta o něco dále na parkovišti u Penny Marketu.

"V baráku bydlí třeba čtyřicet rodin, někdo má víc aut a třeba i služební, zaparkují u domu a večer k němu přijedete a místa už nejsou," přidává svou zkušenost Anežka.

Svou velikostí se Rychnov nad Kněžnou pohybuje mezi okresními městy sice až na 120. místě, ale i tady se musí řešit velké otázky. Ukojí hlad po bydlení nynější rozrůstající se bytová zástavba, nezhorší se ještě situace s nedostatkem parkovacích míst? To jsou vedle asi nejpalčivějšího problému – chybějícího obchvatu města - další velká témata letošních voleb. Zatímco někteří obyvatelé by rádi viděli parkoviště na ploše bývalého autobusového nádraží, ta ovšem není v majetku města, další navrhují dokonce parkovací dům. Jiní mají prosté řešení, Podle Tomáše Moravce Rychnov parkovací dům nepotřebuje: „Stačí více využívat hromadnou dopravu.“



Ovšem otázkou parkování se nové vedení města chtě nechtě bude muset zabývat. Už proto, že jak zkušenost i odjinud ukázala, když místa pro parkování chybí, lidé auta odstavují i tam, kde nemají, což může znamenat problém třeba také při výjezdech záchranných složek, kterým blokují příjezdové cesty. Tady pak jde doslova o život.