Věra Králová, koalice Piráti, ČSSD a nezávislí v Rychnově nad Kněžnou

Dostupné bydlení je naší hlavní prioritou. Zajistíme ho ve třech pilířích: I. krizové bydlení, které poskytne pomoc osobám při okamžité nouzi, II. sociální bydlení dotované z fondu IROP a III. družstevní bydlení a jeho podpora obcí. Výhoda družstevního bydlení pro mladé rodiny spočívá v tom, že nemusí mít hypotéku a byt získají v ceně cca o milion levněji než u developera.

Rychnov by se měl zaměřit na jednání s firmou ICOM a.s. a na místě bývalého autobusového nádraží vybudovat parkovací místa. Tímto krokem bychom odlehčili náměstí, které je plné aut. Další prostor, kde by mohlo vzniknout takzvané zelené parkoviště, by mohl být městský pozemek vedle úřadu práce na ulici Jiráskova. Naším úkolem je odlehčit centru od aut. Tuto funkci by mohl plnit parkovací dům na sídlišti Mírová, jehož projekt hodláme spustit.

Věra Králová. Zdroj: Archiv kandidáta