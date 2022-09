FOTO, VIDEO: Nezávislí za Rychnov slavili, mají devět mandátů

„Byl bych rád, kdybychom jednání uzavřeli poměrně rychle a dohodli se se subjekty, které skutečně chtějí Rokytnici posunout. Věřím, že v této snaze nezůstaneme osamostatněni. Věřím, že to bude tento týden. Je třeba nyní úspěch ve volbách přetavit v dobrou sestavu pro vedení města. Město čekají zásadní výzvy, vedle situace s vytápěním to jsou samozřejmě nejen ceny elektrické energie a plynu, a zároveň i to, abychom Rokytnici nastartovali. Hledáme pro to dobré partnery. Z jednání nechceme předem nikoho vylučovat," dodal Jiří Štěpán.

Vítěz voleb v Kostelci: Plánujeme hovořit se všemi

Radnici v Kostelci nad Orlicí vede od roku 2014 František Kinský (Iniciativa občanů s podporou ODS), majitel Nového zámku v Kostelci nad Orlicí, který je dobře známý i z televizních obrazovek jako průvodce pořadem Modrá krev. Iniciativa občanů před čtyřmi lety zvítězila se ziskem šesti mandátů, letos šla do voleb s podporou ODS a měla až čtvrtý nejvyšší podíl hlasů. Patří jí tak tři křesla, jedno z nich zůstane Františkovi Kinskému. Největší úspěch zaznamenalo ANO 2011 a Nezávislí kandidáti (6 mandátů). Pět mandátů přiřkly výsledky voleb zástupcům Společně pro Kostelec, po třech místech ještě získali Nezávislí kandidáti s podporou TOP 09 a SNK Evropští demokraté, jedno pak SNK, STAN. Vůbec nejvíc hlasů dostal od voličů Jiří Dragoun (Společně pro Kostelec).

Vlastimil Šeda z vítězné kandidátky v Kostelci nad Orlicí ANO 2011 a nezávislých kandidátů.Zdroj: Archiv

„Nechceme v žádném případě nikoho obcházet, naopak. Máme pocit, že kandidovali lidé, kteří mají zájem společně pracovat pro město Kostelec nad Orlicí, jak to vyplývá z jejich názvů. Logicky jsme kontaktovali jako prvního z nich SPOKO (Společně pro Kostelec) se záměrem se s nimi sejít a prodiskutovat jejich představy. Určitě plánujeme hovořit se všemi, schůzky plánujeme na tento týden,“ sdělil Vlastimil Šeda, lídr kostelecké kandidátky Ano 2011 a Nezávislých kandidátů.

Jak prozradil, na vyjednávání je v Kostelci dostatek času, ustavující zasedání, kde by mělo být zvoleno i nové vedení, by se tu mohlo uskutečnit v závěru října: „Je to plně v pravomoci současného pana starosty.“

KOMENTÁŘ: Je dobojováno, začíná další čtyřletý boj: jak ustát důvěru voličů

Vítěz voleb by chtěl pokračovat v opravách komunikací, řadu dokumentací pro ně má již připravenou. „Velkým přáním místních obyvatel je už mnoho let rekonstrukce kulturního domu Rabštejn na náměstí, jehož stav je už hodně žalostný. Podařilo se uspořádat architektonickou soutěž, její výsledek zastupitelstvo schválilo, autorovi záměru jsme zadali projektovou dokumentaci a ta se nyní zpracovává. Rádi bychom začali rekonstruovat v tomto volebním období. Bohužel, je to investičně velmi náročná stavba, obzvláště nyní, kdy došlo k nárůstu cen. I přesto jsme přesvědčeni, že to dokážeme zafinancovat. Rozpočtové určení daní se zdá, že je pro města relativně přívětivé. Na účtu finanční prostředky jsou, i když jsme žádné investice nezastavili. Byť nám to bylo vytýkáno, že je válka na Ukrajině a podobně. Ale my jsme se v této věci snažili rozumně pokračovat dál,“ doplnil Vlastimil Šeda.