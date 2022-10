Kdo se postaví do čela dobrušské radnice na další čtyři roky, rozhodne hlasování na ustavujícím zasedání zastupitelstva 24. října. Jednání o "koalici" už však dospěla k dohodě.

"Měli bychom spolupracovat s ODS a ANO," říká Miroslav Sixta ze Sdružení nezávislých kandidátů - Veřejnost pro všestranný rozvoj Dobrušky, které získalo v patnáctičlenném zastupitelstvu nejvíce - šest křesel. Dosavadní místostarosta Miroslav Sixta obdržel největší počet hlasů vůbec.

Dosavadní místostarosta Dobrušky Miroslav Sixta.

ANO i ODS vybojovaly po dvou mandátech. Po dvou křeslech mají také Koalice pro Dobrušku, Naše Dobruška a STAN a jeden mandát připadl kandidátce Pro moderní Dobrušku.

"Hlavním tématem nového volebního období bude hospodaření města z pohledu energií, úsporných opatření města a pak nás čekají investiční věci, jako například zbourání staré teplárny a přestěhování technických služeb do tohoto areálu. Budeme muset řešit budoucnost krytého bazénu a koupaliště, kde máme zpracovaný projekt na revitalizaci. Je za ještě větší peníze než sportovní hala a samozřejmě finanční prostředky na to město momentálně nemá. Bude se muset shodnout na tom, zda opravit či neopravit bazén, zda na to sehnat peníze," vysvětluje Sixta.

Opravy ulic a stěhování úřadu

Ještě na posledním zasedání zastupitelstvo odsouhlasilo opravu komunikace k bazénu, která je zároveň příjezdovou cestou k nové družstevní bytové zástavbě. Na nových zastupitelích bude rozhodnutí, jakým způsobem město přispěje na tuto novou ulici.

Kopat se však bude také na dalších místech. T-Mobile oznámil, že plánuje položení optických kabelů, ČEZ elektrického vedení.

"Opravy budeme muset nějakým způsobem sladit, budou se dělat výkopy po celém městě a budou se nám rozkopávat i nedávno zrekonstruované ulice," doplňuje Sixta.

Kromě toho v nejbližší době čeká rozstrkaný dobrušský městský úřad stěhování pod společnou střechu. Sociální odbor sice zůstane nad spořitelnou a stavební nad městskou policií, většina úředníků se však přesune do jedné budovy, kterou před třemi lety město převzalo od Univerzity Karlovy.

Už 19. října se uskuteční ustavující zasedání zastupitelstva ve Vamberku. Jak prozradil Jan Rejzl, ve funkci starosty zůstane: "Koalice bude vypadat tak, že naše uskupení Společně pro Vamberk obsadí tři místa v Radě města a Občanská demokratická strana dvě. Já bych měl pokračovat jako starosta a kolega z našeho hnutí Aleš Fišer by měl obsadit post místostarosty."

I tady je téma pro nadcházející volební období víceméně dané. "Vzhledem k tomu, že situace je celosvětově vypjatá, všichni vnímáme, že budeme muset pokračovat s nasazením v úspoře energií a řešit toto celospolečenské téma. Jinak teď jsme se hodně soustředili na investiční akce. Ty nejzásadnější máme hotové. V roce 2023 se chceme soustředit především na interní věci, na fungování všech našich organizací a zlepšit jejich chod. A doufáme, že až se situace s energiemi stabilizuje, přijdou na řadu další rozvojové aktivity," říká Rejzl.

S fungováním tepelného hospodářství ve Vamberku má pomoci nová studie. "Studii jsme si objednali u Výzkumného energetického centra, které spadá pod Vysoké učení báňské v Ostravě . Netrpělivě čekáme, co z toho vzejde. Bude to mít dopad na kompletní tepelné fungování ve městě i pro odběratele tepla, sídliště a naše veřejné budovy," dodává starosta.

V Borohrádku se ustavující zasedání nakonec uskuteční místo původně plánovaného dřívějšího termínu až 24. října Také tady je však jasno. Ve vedení města včetně postů radních se nic nezmění.