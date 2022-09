"Tak jo, jedna etapa je zase za mnou. Do zastupitelstva jsme se o půl procenta nedostali. Pro moji osobu hlasovalo 6,33 % voličů a pro Zuzanu Netolickou 10,17 % voličů. Nevadí, už je to tak. Tímto postem děkujeme všem našim voličům, že došli k volbám. A já děkuji všem, kteří se projektu Piráti, ČSSD a nezávislí zúčastnili. Všem našim příznivcům však chceme říct, že nepřestaneme dělat věci, co jsou správné," komentovala výsledek komunálních voleb na svém facebookovém profilu Věra Králová, lídryně Pirátů.