Zdroj: Archiv Miloše Tichého

Miloš Tichý, KDU-ČSL a TOP 09

Máme připravena dvě řešení. Jedná se o nový bezpečný prostup pro pěší z ul. Masarykovy, čili od silnice č. I/11, do centrální části městyse do ul. Školské, který by měl eliminovat velmi nebezpečný úsek pro chodce ulicí Komenského v kopci pod kostelem. Dále připravovaný projekt nové cyklostezky z Častolovic do Lible, s návazností do Solnice, kde jsme v posledních dvou letech již vystavěli důležitou část v zastavěném území.