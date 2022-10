"Mám radost," svěřil se s úsměvem její lídr Jan Skořepa.

"Byl jsem optimista"

A jestli takový výsledek čekal? "Byl jsem optimista, ale nedá se říct, jestli to čekáte nebo nečekáte. Rozdali to lidi, ti určují to, co chtějí. Bohužel, přišlo jich málo. Samozřejmě mám ale radost a děkuji jim, že nám ty hlasy dali. Teď nás čeká práce, tak jako předtím," říká.

O možné budoucí koalici se prý v Rychnově už předběžně jednalo. "Ale nic není hotové, začali jsme až dnes večer. A musíme se také shodnout, nejsem sám. Pravděpodobně to poskládáme trošku jinak, rozhoduje o tom také to, jak lidé rozdali hlasy. Myslím, že příští týden bychom mohli být domluvení," prozradil v sobotu ve večerních hodinách Jan Skořepa.

A důvodů k radosti tady bylo více, i když z trochu jiného soudku. I to přispívá k veselé náladě, jeden ze staronových zastupitelů Luboš Klapal vypráví o svém zážitku ze Zadaru, těší se čerstvě nabitou kapitánskou licencí, s níž může brázdit moře až do vzdálenosti 30 mil od břehu. Padne také vtípek, jestli s ní vyrazí na Ivanské jezero.

Cena pro rychnovský PRO-SEN

Další důvod k oslavě má samotné město a PRO-SEN, sociálně zdravotní služby.

"V pátek odpoledne přišel e-mail, že 5. října se v klášteře na Vyšehradě poblíž ministerstva zdravotnictví předává Cena ministra zdravotnictví za spojení sociálních a zdravotních služeb. PRO-SEN v Rychnově nad Kněžnou je jediná služba, která ji za rok 2022 získala. Je to opravdu úspěch," dodává Jan Skořepa.

K urnám nedorazila ani polovina voličů

Volební účast v Rychnově nad Kněžnou dosáhla 42,27 procent. Kromě devíti křesel Nezávislých za Rychnov v novém zastupitelstvu získala čtyři křesla ODS, po třech má Koalice KDU-ČSL, Nestraníci, TOP 09 a také SPD. Dva mandáty pak ještě vybojovala Volba pro město.

Nové rychnovské zastupitelstvo bude ve složení: za Nezávislé za Rychnov Jan Skořepa, Dana Spejchalová, Radek Jehlička, Marie Linhartová, Miroslav Hofmann, Eva Štréglová, Jan Fajstauer, Hana Kosková a Luboš Klapal; za ODS: Jana Drejslová, Dionýz Zakál, Martina Marková a Karel Jakoubek; za Koalici KDU-ČSL, Nestraníků, TOP 09: Josef Solár, Jan Zemen a Milan Kotek; za SPD: Milan Novák, Bronislav Myslivec a Jiří Šára, za Volbu pro město: Ivana Skřítecká a Zdeňka Schwengerová.