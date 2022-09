„Nemyslím si, že by to bylo nějaké ženské spiknutí. Teď bylo dlouho zastupitelstvo sestavené pouze z chlapů, tak teď je asi řada na ženách,“ říká současný starosta Nevratic na Jičínsku Patrik Petráček. Sám do komunální politiky vstoupil hned v osmnácti letech, nyní už nekandiduje a na postu starosty ho tak s největší pravděpodobností v říjnu nahradí některá ze zdejších „amazonek“. Nevratice se nachází na Jičínsku nedaleko Hořic a trvale zde žije okolo 170 obyvatel. Kromě toho, že zde ze 75 procent sestavily dvě kandidátky do zastupitelstva ženy, se obec může pochlubit ještě jedním volebním prvenstvím. Průměrný věk kandidátů je 36,2 let, což z Nevratic dělá obec s nejmladšími kandidáty na Jičínsku a jedněmi z nejmladších v celém Královéhradeckém kraji.

Patrik Petráček šel do komunální politiky teprve čerstvě plnoletý. „V osmnácti jsem nastoupil na jedno volební období jako zastupitel. Kandidoval jsem i podruhé a tehdy se ukázalo, že zvolený starosta na vedení obce úplně není, tak jsem to převzal,“ vypráví mladík. Nyní se po dvou volebních obdobích rozhodl z komunální politiky úplně odejít. Jako neuvolněný starosta měl dosud ke správě obce ještě vlastní zaměstnání, navíc teď rozjíždí další projekt. Na ten bude mít po odchodu z politiky podle svých slov konečně víc času.

76 let rozdíl

Obecně se do komunální politiky hlásí poměrně hodně mladých lidí. Osmnáctiletých je mezi celkem kandidáty v kraji pouze osmnáct, do 19 let je to pak 56 kandidátů (0,5 procenta). Ještě před čtyřmi lety se přitom osmnáctiletých lidí hlásilo o jednoho méně.

V Jičíně například kandiduje za Sdružení pro Jičín student Lepařova gymnázia Tomáš Kazda. „Vždy jsem se zajímal o politické dění, jak v našem městě, tak i v celé naší zemi. Rád bych se zařadil mezi lidi, kteří chtějí řešit i nepopulární věci a mají v plánu je dotáhnout až do konce,“ říká kandidát s číslem 8. Ve svém programu má podporu smysluplných projektů a mladých lidí ve městě nebo zlepšení komunikace mezi městem a občany.

Mezi kandidáty v kraji jsou naopak hned dva nejstarší, dvaadevadesátiletý důchodce Přemysl Havlík z Nové Paky (KSČM) a stejně starý architekt Zdeněk Vašata z Hradce Králové (ČSSD).

Volby do zastupitelstev se uskuteční už za dva týdny, 23. a 24. září. V Královéhradeckém kraji se do komunální politiky hrne celkem 11 184 lidí s průměrným věkem 47,42 let. Necelá třetina kandidátů jsou ženy, v některých obcích se dokonce na kandidátkách nevyskytují vůbec. Nejhůře je na tom v tomto ohledu Jičínsko, kde se ženy nedostaly na kandidátky hned v sedmi obcích. Naopak na Trutnovsku jsou ženy na všech kandidátních listinách. Nejméně v Havlovicích (7 procent) a nejvíce v Bílé Třemešné (54 procent).